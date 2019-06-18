Son Dakika Haberleri: "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
Son Dakika Güncel Haber

"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

12 dakika önce

Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün sekizinci günü Kahramankazan ilçesinin girişinde sona erdi.

Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün sekizinci günü Kahramankazan ilçesinin girişinde sona erdi.
Yozgat ve Kırıkkale'den gelen sendika üyelerinin de katılımıyla Kızılcahamam'ın Uğurlu köyü yakınlarında sabah saatlerinde başlayan yürüyüşün bugünkü bölümü, yaklaşık 14 kilometrelik mesafenin katedilmesinin ardından Kahramankazan'daki Aile Yaşam Merkezinin önünde son buldu.
Yürüyüşün öğle yemeği molası Kurtboğazı mevkisinde verildi. Yemeğin ardından, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yürüyüşe, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet Keskin'in de aralarında olduğu yaklaşık 300 kişi katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:36 Kaynak: AA
bolu, , kahramankazan, adalet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beylikdüzü'nde kadını bıçakla rehin aldı Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok Facebook, 2020 yılında kendi kripto parasını piyasaya sürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 15:48:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]