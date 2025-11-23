Emine Erdoğan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti - Son Dakika
23.11.2025 11:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsüne ziyarette bulundu.

Johannesburg'ta düzenlenen 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, kentte bazı ziyaretlerde bulundu, programlara katıldı.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜNÜ ZİYARET ETTİ

Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsüne gelişinde AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Yunus Emre Enstitüsü Mali ve İdari İşler Başkanı Veysel Akarslan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Müzik grubunun akapella gösterisini dinleyen Emine Erdoğan, daha sonra Ulusal Miras Konseyi Sergisi'ni gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Ziyarete, Afrika Kültür Evi Başkanı Zeliha Sağlam ve gazeteciler de eşlik etti.

"AKAPELLA MÜZİK GRUBU'NUN SESLENDİRDİĞİ EZGİLER GÜNÜMÜZE RENK KATTI"

Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin sesini, Türkçenin inceliğini ve Anadolu'nun kültürünü dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsünü Johannesburg'ta ziyaret etmekten memnuniyet duydum. Akapella Müzik Grubu'nun seslendirdiği içten ezgiler ise günümüze ayrı bir renk kattı. Ulusal Miras Konseyi Sergisi'ni gezerek, iki coğrafyanın kültürel birikimini aynı çerçevede buluşturan eserleri yakından inceledim. Yunus Emre Enstitüsüne çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güney Afrika, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

