Emlak Satışında Durmak Yok, Yeni Çözümler Var

Gayrimenkul sektörü bir süredir zor günler geçiriyor. Konut satışlarının neredeyse durma noktasına geldiği dönemde emlak pazarlama şirketi Turyap, uygun fiyatlı gayrimenkullerden oluşan Teklif Alma Toplantısı düzenledi. Emlak sektörü durgun günlerini yaşarken, bu toplantıda evleri almak için yarış vardı.

İstanbul'daki gayrimenkul fuarına en büyük ilgiyi Körfez Ülkeleri gösterdi. İstanbul'daki gayrimenkul fuarına başta Arap ülkelerinden olmak üzere birçok yabancı yatırımcı katıldı. Fuarın ikinci günü Turyap, Teklif Alma Toplantısı düzenledi. Teklif Alma Toplantısı'nın açık artırmadan farkı katılım teminatının düşük olmasıydı. 500 TL katılım bedelini ödeyen yaklaşık 200 kişi fiyatları %40 eksiltilmiş gayrimenkullerin yer aldığı toplantıya katıldı. %40 eksiltilerek başlayan gayrimenkullerin fiyatı rekabetle %100'e yaklaştı.

Fiyatlar cazip olunca Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılar fırsatı kaçırmadı. Açık artırmaya çıkan 113 gayrimenkulün 63'ü için teklif alındı. Alınan teklif toplamı 134.509.000 TL oldu. Teklif alınmayan gayrimenkuller için Turyap'ın web sitesi üzerinden açık teklif almaya devam ediliyor.

İç pazarda zor günler geçiren sektöre yabancı ilgisinin nefes olduğunu söyleyen Turyap Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar: ''Düzenlediğimiz gayrimenkul teklif alma toplantına oluşan ilgiden çok memnun kaldık. 2000 yılından günümüze kadar sayısız gayrimenkul açık artırması düzenledik. Binlerce gayrimenkulü açık artırma satış kanalımızla el değişmesine aracılık ettik. Türkiye'de son yıllarda konut ve ticari gayrimenkulde çok önemli projeler geliştirildi. 34 yıldır emlak pazarlama ve satış sürecini çok yakından takip ediyoruz. Türkiye'de yaşamak isteyen ve ticaret yapmak isteyen yurtdışı talepleri var. Genel Müdürlük bünyemizde İran, Çin, Arap Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri masaları oluşturduk. Ayrıca yurt dışındaki temsilciliklerimizin sayısını artırdık. Şu anda 10 ülkede temsilcilik ağımız bulunuyor. Yurt dışı taleplerinde Türkiye'deki gayrimenkul alımlarında gerçek fiyatında ve güvenli gayrimenkul alışveriş ortamı yaratmak istiyoruz. Yaptığımız satış organizasyonları Türkiye'nin birçok ilinden talep görüyor. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Konya, Antalya illerinde açık artırma organizasyonları planladık. Bu yıl düzenleyeceğimiz açık artırmalarda gayrimenkul satış ve pazarlama süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyoruz''dedi.