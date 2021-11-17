Emniyet Genel Müdürlüğü ortaya atılan kokain iddialarına açıklık getirdi: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak - Son Dakika

Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.

"KOLOMBİYA'NIN HERHANGİ BİR YARDIMLAŞMA TALEBİ OLMADI"

Açıklamada, " Adalet Bakanlığı'mız üzerinden Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine, Kolombiya adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Ayrıca Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığı'mızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır. Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22/09/2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Belgenin resmi tercümesi açıklamamız ekindedir." ifadelerine yer verildi.

CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'A SUÇ DUYURUSU

Sosyal medya üzerinden atılan iftiralara değinilen açıklamada, "Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sayın Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

ÖZKOÇ'UN İDDİASI NEYDİ?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, " Narkotik, 10 Ekim'de Kolombiya'da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili Kolombiya'dan 'adli yardımlaşma talep ettik, cevap alamadık' dedi. Kolombiya, 22 Eylül'de Türkiye'den 'adli yardımlaşma' talep ettik diyor. Hangisi doğru?" sorusunu yöneltmişti.