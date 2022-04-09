Emniyetin delilden sonuca giden beyaz önlüklü kahramanları: kriminal uzmanları - Son Dakika

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri "Böyle bir şey görmedik" oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Samsun Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde görevli uzmanlar, delilleri bilimsel yöntemlerle inceleyerek suçların aydınlatılmasını sağlıyor.

Samsun, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Çorum, Sinop ve Amasya'daki suç konusu bulguların incelendiği Samsun Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde görevli uzmanlar, polis üniforması yerine beyaz önlükle çalışıyor.

Farklı uzmanlık alanlarına sahip kriminal laboratuvar polisleri, balistik inceleme delillerin yanı sıra uyuşturucu, patlama, yangın, change (değiştirilmiş) araç ve sahte belgelerin araştırmasını bilimsel yöntemlerle yapıp suçların aydınlatılmasına katkı sunuyor.

Uluslararası alanda geçerliliği tescil edilmiş bilimsel yöntemleri ve gelişmiş teknolojiyi kullanan uzmanlar, delilden sonuca giden yolda başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Samsun Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü kimyasal, belge, iz ve balistik inceleme şube müdürlüklerini bünyesinde barındırıyor.

Laboratuvar Müdürü Nizam Kabar, AA muhabirine, Türkiye genelinde 10 bölge polis laboratuvarı müdürlüğü bulunduğunu söyledi.

Çalışmalarını tamamen bilimsel metotlarla yaptıklarını vurgulayan Kabar, gelişmiş teknolojik cihazlar kullanarak suçların aydınlatılmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.

Üç senelik asistanlık sürecini geçiren ve uluslararası akreditasyon kapsamında gerekli eğitimlerini alan personelin sınav sonucunda uzman olduğunu anlatan Kabar, "Dolayısıyla burada hazırlanan raporlara imza atan uzmanlarımız, ciddi bir eğitim sürecine tabi tutulmaktadır. Sadece uzman olan personelimiz incelemeleri gerçekleştirip ekspertiz raporlarına imza atmaktadır." dedi.

"Yazdığımız raporlar, dünyanın her yerinde geçerlidir"

Polis kriminal bölge müdürlüklerinin uluslararası alanda akredite olduğuna dikkati çeken Kabar, şöyle devam etti:

"Yazdığımız raporlar, dünyanın her yerinde geçerlidir. Türk Akreditasyon Kurumundan gelen inceleme ekibi, delinin girişinden çıkışına kadar uygulamış olduğumuz bütün prosesleri yerinde incelemiş ve tam not vermişlerdir. Bu da buraya intikal eden delillerin incelenmesinin objektif, tamamen bilimsel yöntemlerle yapıldığı, son teknolojinin kullanıldığı ve raporların doğru sonuçlandığının bir kanıtıdır. Ayrıca Türk kriminal polis laboratuvarları, Avrupa Adli Bilimleri Ağı'nın da üyesidir."

Delilin türüne göre ilgili uzmanlık alanları oluşturulduğunu belirten Kabar, Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğünde uyuşturucu ve patlayıcı maddeler ile cinayet veya intihar olaylarındaki svapların (ateşli silah kullanılan olay sonrası atış artığı) da incelendiğini bildirdi.

Sahte belge, el yazısı ve imzaların Belge İnceleme Şube Müdürlüğünce incelediğine işaret eden Kabar, şunları söyledi:

"Çek ve senetlerde gerçekleştirdiğimiz imza incelemeleri sayesinde mağdur duruma düşmüş birçok vatandaşımızın imzasının sahte olarak atıldığını tespit edip, mağduriyetlerinin giderilmesine katkı sağlamaktayız. Yasa dışı göç kapsamında bazı kişiler sahte seyahat belgeleri, sahte pasaport ve kimlik kullanmaktadır. Soruşturmacı birimler ve adli makamlarca bize intikal ettirilen bu tarz belgelerin sahte mi orijinal mi olduğuna yönelik incelemeleri de yapmaktayız."

İz İncelemeleri Şube Müdürlüğünde de silah seri numaraları, ayakkabı, oto lastik izleri, araç plakası, motor ve şasi numaralarının orijinal ya da değiştirilmiş olup olmadığının incelendiğini anlatan Kabar, şunları kaydetti:

"Araba çalınıp motor ve şasi numarası değiştirildikten sonra birtakım suç olaylarında da kullanılmakta. Dolayısıyla bu araçlar incelenmek üzere bize geldiği zaman motor ve şasi numarasını tespit etmek suretiyle aracın esasında kime ait olduğunu bulabilmekteyiz. Vatandaşın çalınan aracının tekrar kendisine verilmesine de katkı sağlamış oluyoruz."

Balistik İncelemeler Şube Müdürlüğünde ise ateşsiz silahların, yasalar kapsamında yasak nitelikte olup olmadığının değerlendirmesi yapıldığını dile getiren Kabar, "Ateşli silah ile meydana gelen olaylardan elde edilen kovan, mermi çekirdeği ve kartuşun, şüpheli silahlarla incelemesini teknolojik yöntemlerle irtibatlandırarak, faili meçhul olayların aydınlatılmasının ve farklı olayların birbirileriyle bağlantısının tespitini sağlıyoruz." diye konuştu.

Kabar, böylelikle birçok olayın failinin tespit edilerek suçun aydınlatılmasını sağladıklarını sözlerine ekledi.