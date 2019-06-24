Son Dakika Haberleri: En pahalı Danimarka, en ucuz Bulgaristan
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En pahalı Danimarka, en ucuz Bulgaristan

1 saat önce

AB ortalamasına göre geçim masrafları Danimarka'da yüzde 37.9, İrlanda'da yüzde 27.3, Lüksemburg'ta yüzde 26.6, Finlandiya'da yüzde 22.5, İsveç'te yüzde 18.5 daha pahalı. AB ülkelerinde hayatın en ucuz olduğu ülke Bulgaristan. Bulgaristan'da hayat pahalılığı AB ortalamasının yarısı.

En pahalı Danimarka, en ucuz Bulgaristan, System.String[]
AB ortalamasına göre geçim masrafları Danimarka'da yüzde 37.9, İrlanda'da yüzde 27.3, Lüksemburg'ta yüzde 26.6, Finlandiya'da yüzde 22.5, İsveç'te yüzde 18.5 daha pahalı. AB ülkelerinde hayatın en ucuz olduğu ülke Bulgaristan. Bulgaristan'da hayat pahalılığı AB ortalamasının yarısı.

AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinde hayat pahalılığının en yüksek olduğu ülke AB ortalamasına kıyasla İzlanda. İzlanda'da hayat AB ortalamasının yüzde 56.1 üzerinde. İzlanda'yı yüzde 51.9 ile İsviçre, yüzde 47.7 ile Norveç izliyor. Türkiye'de ise hayat pahalılığı yüzde 56.6 oranında AB ortalamasının altında. İstatistik dairesinin verilerine göre Almanya'da maaşlar 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 1.2 oranında arttı. Ürünlerdeki fiyat artışı ise yüzde 1.4.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:43 
İzlanda, Avrupa Birliği, Bulgaristan, Danimarka, Güncel
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