En ucuz interneti hangi ülke kullanıyor? Türkiye kaçıncı?

Günümüzde internet artık hayatımızın olmazsa olmazı. İnternet artık sadece bazı bilgilere ulaşabildiğimiz ya da boş zamanımızı geçirdiğimiz bir mecra olmaktan oldukça uzakta. Özellikle son dönemde yaşanan pandemi ile birlikte uzaktan çalışma da artık hayatımızın bir parçası haline geldi.

Türkiye ilk 20'de kendisine yer buldu

İlk yıllarda sadece bilgisayar üzerinden ulaşabildiğimiz internet artık cep telefonumuzda da bizlerle birlikte. Hemen herkesin telefonunda bir internet paketi bulunuyor. Bu sayede haberleşme, sosyal medyada dolaşma ve birçok farklı şeyi telefonumuz yardımıyla çözebiliyoruz. Peki telefon internetine ne kadar ödüyoruz?

Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı belli oldu

Cable.co.uk bir araştırma yapmış ve bu sorunun cevabını bizlere sunuyor. Buna göre en ucuz internet hangi ülke tarafından kullanılıyor belli oldu. Neredeyse tüm ülkelerin küresel mobil cihazlarda internet için ne kadar ödediği listede yer alıyor. Sunulan raporda 233 ülke 1 GB'lık mobil veri başına maliyet sıralamasında karşı karşıya geliyor.

Buna göre İsrail, 1 GB başına ödenen 0.04 dolar ile en ucuz internet kullanan ülke konumunda. İsrail'i İtalya 0.12 dolar ile izliyor. San Marino ise 0.14 dolarlık GB başına ücret ile üçüncü oluyor. Fiji Adaları, Hindistan, Kırgızistan, Fransa, Moldova, Uruguay ve Nepal ise ilk 10'u tamamlayan ülkeler oluyor.

Sıralamada Türkiye ise kendisine 18. sırada yer buluyor. Yapılan rapora göre Türkiye'de 1 GB başına internete ödenen ücret 0.50 dolar. Bu da yaklaşık olarak bugünkü döviz kuru ile 8.9 lira yapıyor. Türkiye'nin bu sıralamada ilk 20'ye girmiş olmasına açıkçası şaşırdık.

Diğer yandan ABD'nin 1 GB başına 5.62 dolarlık mobil internet maliyeti ile 202. sırada olması bir diğer şaşkınlık sebebi. Güney Koreliler ise 1 GB için 12.55 dolar ödemek zorunda. Ülke bu internet ücreti ile ancak 224. sırada yer alıyor. Teknolojileri ile ünlü bir diğer ülke olan Japonya'nın 3.85 dolarlık ücret ile 182. olduğunu da belirtelim. Almanya da ise 1 GB için ödenen ortalama ücret 2.67 dolar.

Ülkelerdeki mobil internet ödemeleri bu şekilde yer alıyor. Daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. Peki siz Türkiye'deki internet ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.