Enerji altyapı projelerinde görünmeyen risk: EPC sürecinde teknik karar kalitesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.04.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji projelerinde yalnızca kurulum değil, sistemin gerçek işletme koşullarındaki davranışının doğru analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, sürdürülebilirlik ve güvenliğin teknik kararlarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Enerji Sistemleri Uzmanı Elektrik-Elektronik Mühendisi Serhat Işıklı EPC projelerinde sadece fiziksel inşaata odaklanılmasının yeterli olmadığını vurguladı.

Türkiye’nin enerji altyapısında son yıllarda hız kazanan yatırımlar, yalnızca kapasite artışıyla değil, aynı zamanda bu sistemlerin ne kadar sürdürülebilir ve güvenli işletilebildiğiyle de değerlendiriliyor. Özellikle artan elektrik talebi, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve iletim hatlarının genişletilmesi gibi gelişmeler, büyük ölçekli projelerde alınan teknik kararların önemini her zamankinden daha kritik hale getiriyor. Bu nedenle, enerji projelerinde sadece inşaat ve kurulum süreçlerine odaklanmak yerine, sistemin gerçek işletme koşullarındaki davranışını doğru analiz etmek, uzun vadeli başarı açısından belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Enerji Sistemleri Uzmanı Elektrik-Elektronik Mühendisi Serhat Işıklı’ya göre, büyük ölçekli enerji projelerinde asıl belirleyici unsur, sistem davranışının doğru analiz edilmesi. Türkiye'nin enerji altyapısı hızla büyürken, büyük ölçekli projelerde teknik kararların etkisi daha belirgin hale geliyor. Işıklı, EPC projelerinde yalnızca fiziksel inşaata odaklanılmasının yeterli olmadığını, sistemin işletme koşullarındaki davranışının doğru analiz edilmemesinin ilerleyen süreçlerde operasyonel riskler oluşturabileceğini belirtiyor.

IŞIKLI: TASARIM YETERLİ DEĞİL, ASIL RİSK İŞLETMEDE ORTAYA ÇIKIYOR

Yüksek gerilim iletim sistemlerinde projeler teknik standartlara uygun şekilde tasarlanıyor. Ancak özellikle yenilenebilir enerji entegrasyonunun arttığı sistemlerde bu yaklaşım tek başına yeterli olmuyor. Türkiye’de rüzgâr, güneş ve biyokütle gibi kaynakların hızla sisteme dahil edilmesi, iletim altyapısında daha dinamik ve öngörüye dayalı bir mühendislik yaklaşımını zorunlu kılıyor.

Bu noktada görüşlerine başvurulan Enerji Sistemleri Uzmanı Elektrik-Elektronik Mühendisi Serhat Işıklı, 16 yılı aşkın saha ve proje deneyimiyle dikkat çekiyor. Yüksek gerilim iletim sistemleri ve yenilenebilir enerji santrallerinin ulusal şebekeye entegrasyonu üzerine çalışan Işıklı, kariyerinde daha önce, büyük ölçekli enerji projelerinin planlama, devreye alma ve şebeke bağlantı süreçlerinde de aktif rol aldı.

Özellikle yüzlerce megavatlık üretim kapasitesinin sisteme entegrasyonunda teknik karar verici olarak görev alması, onu bu alanda öne çıkan isimlerden biri haline getiriyor. Serhat Işıklı’nın yer aldığı büyük ölçekli iletim projelerinde, sistem seviyesinde geliştirilen analiz yaklaşımlarının şebeke kullanım verimliliğini arttırdığı ve değişken üretim koşullarında operasyonel risklerin azaltılmasına katkı sunduğu değerlendirilmektedir.

KRİTİK ALTYAPI ENTEGRASYONUNDA TEKNİK KARAR ROLÜ

Işıklı’ya göre bu yaklaşım yalnızca teorik bir değerlendirme değil; büyük ölçekli yenilenebilir enerji kapasitelerinin şebekeye entegre edildiği karmaşık projelerde edinilen saha deneyimi ile bu alanda yürütülen çalışmaların ortaya koyduğu sonuçlara dayanıyor. Bu tür projelerde alınan teknik kararlar, yalnızca ilgili tesisin performansını değil, bağlı olduğu şebeke yapısının genel davranışını da etkileyebiliyor.

Sahadaki uygulama deneyimi ile yürüttüğü çalışmaların ortaya koyduğu bulgulara dikkat çeken Işıklı, enerji sistemlerinde davranışın yalnızca statik hesaplarla değil, değişken işletme koşulları altında ele alınması gerektiğini vurguluyor:

“Bir trafo merkezini kurmak ya da iletim hattını tamamlamak projenin fiziksel kısmıdır. Asıl kritik nokta, bu altyapının gerçek işletme koşullarında nasıl tepki vereceğini doğru analiz edebilmektir.”

Bu noktada güç akışı yön değişimleri, gerilim dalgalanmaları ve ani üretim değişimleri gibi faktörler proje performansını doğrudan etkileyebiliyor. Işıklı’ya göre, EPC süreçlerinde alınan teknik kararların başarısı, ancak bu değişkenlerin doğru modellenmesi ve işletme senaryolarının gerçekçi şekilde analiz edilmesiyle mümkün oluyor.

Basın Bültenleri, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 13:36:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.