Son Dakika Haberleri: Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Enerjide acele kamulaştırma kararları

56 dakika önce

Eskişehir'deki bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide acele kamulaştırma kararları, System.String[]

Eskişehir'deki bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "154 kV Alpu Trafo Merkezi Projesi" kapsamında trafo merkezi sahası ile bağlantı yolu güzergahına isabet eden taşınmazlar TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, yayımlanan diğer Cumhurbaşkanı kararına göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin sınırları içindeki Karkamış Hidroelektrik Santrali mansabında bulunup söz konusu santralin tam kapasite çalıştırılması durumunda su altında kalması muhtemel olan taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı, Eskişehir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:38 Kaynak: AA
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