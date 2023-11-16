 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Engin ve Dilan Polat'ın tutukluluk itirazı ikinci kez reddedildi - Son Dakika

Engin ve Dilan Polat'ın tutukluluk itirazı ikinci kez reddedildi

16.11.2023 14:14

Engin ve Dilan Polat çifti için yapılan tutukluluk itirazı sulh ceza hakimliğinden sonra asliye ceza mahkemesi tarafından da reddedildi.

Engin ve Dilan Polat'ın avukatının yaptığı tutukluluk itirazının sulh ceza hakimliği tarafından reddedilmesinin ardından tekrar değerlendirme yapan asliye ceza mahkemesi de itirazı reddetti.

İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etmişti. Dün sulh ceza hakimliği, tutukluluk itirazı değerlendirerek reddedilmesine karar vermişti. İtirazın reddedilmesinin ardından dosya tekrar değerlendirilmek üzere Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Asliye ceza mahkemesi de tutukluluğa yapılan itirazı reddetti.

Engin ve Dilan Polat'ın tutukluluk itirazı ikinci kez reddedildi

14 KİŞİ TUTUKLU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklular, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Engin ve Dilan Polat'ın tutukluluk itirazı ikinci kez reddedildi

SEZGİN POLAT VE ENGİN POLAT ÇORLU CEZAEVİ'NE SEVK EDİLDİ

Polat operasyonunda erkek şüpheliler tutuklandıktan 11 gün sonra başka cezaevlerine gönderildi. Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevi'ne, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün'ün akrabası Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi'ne sevk edildi.

Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildi. Erkek tutukluların başka cezaevlerine sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.

Engin ve Dilan Polat'ın tutukluluk itirazı ikinci kez reddedildi
Kaynak: DHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Dilan Polat, Engin Polat, Ceza, Soruşturma, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engin ve Dilan Polat'ın tutukluluk itirazı ikinci kez reddedildi - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Kanalizasyonun kapağını kaldıran kadın, yüzlerce yarasa ile karşılaştı
15:33 Montella, Cengiz Ünder ve Arda Güler'i kadrodan çıkardı
15:04 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazar günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor
15:02 Belediyecilik dersi veren başkan buna ne diyecek? Vatandaşların tamamı ayakta yolculuk etti, nedeni pes dedirtti
15:00 Afrika ülkesi Eritre'de devlet, Dünya Kupası'na katılmayı yasakladı
14:57 Ehliyet almayı düşünenler elinizi çabuk tutun! Yılbaşından sonra ödeyeceğiniz ücret 2 katına çıkacak
14:44 Biden konuştuğu sırada Blinken'in yüzü şekilden şekle girdi
14:14 Engin ve Dilan Polat'ın tutukluluk itirazı ikinci kez reddedildi
13:59 Biden ve Jinping'in görüşmesine damga vuran otomobil diyaloğu
13:52 Osman Sonant, ailevi sorunlarından dolayı başrol olduğu Bihter'in galasına katılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2023 16:32:14. #1.13#
SON DAKİKA: Engin ve Dilan Polat'ın tutukluluk itirazı ikinci kez reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement