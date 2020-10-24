Erciş'te Millet Bahçesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde Millet Bahçesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapılacak hastane binasının ilçenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da ilçenin sorunlarını Ankara'ya taşıyarak çözüm ürettiklerini söyledi.

Yapılan yatırımın önemine değinen Arvas, yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından 30 üniteden oluşacak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin temeli atıldı.

Vali Bilmez ve Arvas daha sonra da 20 bin 480 metrekare alan üzerinde kurulacak olan Millet Bahçesi'nin temel atma törenine katıldı.