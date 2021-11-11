Erciş'te yüzlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Kaymakamlık ve belediye tarafından Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı'na, Erciş Cumhuriyet Savcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce de Erciş Balık Bendi Mesire Alanı'na fidan dikildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Milli Ağaçlandırma Günü'nde ağaçları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yeni kuşaklara daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 bin ağaç dikimi yaptı. İlçemiz yeşil Erciş olarak biliniyor. Biz de yeşilin ve mavinin şehri olan ilçemizde yeşil alanların artması için çaba sarf etmekteyiz. Daha önce ülkemizde yangın felaketlerinde yanan ağaçlarımızın yerine kat be kat ağaç dikimi gerçekleştirdik. Ülkemiz, ağaç dikme sırlamasında Avrupa birincisi, dünyada ise 6. sırada yer alıyor. Ülkemiz ağaçlandırma konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden birisi konumunda. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Programa, Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve öğrenciler katıldı.