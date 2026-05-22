Erdemli’de sosyal dayanışmayı büyütecek merkez hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdemli’de sosyal dayanışmayı büyütecek merkez hizmete açıldı

Erdemli’de sosyal dayanışmayı büyütecek merkez hizmete açıldı
22.05.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezi’nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverleri buluşturacak merkezde sosyal destek çalışmaları yürütülürken, “Erdemli Hilal Kart” ve çocuklara yönelik yeni sosyal projelerin de hayata geçirileceği açıklandı.

Erdemli Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezi’nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Dualarla gerçekleştirilen açılış programına protokol üyeleri, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Yeni merkez sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverlerin aynı çatı altında buluşturulması hedeflenirken, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin daha kapsamlı şekilde yürütüleceği belirtildi. Yetkililer, paylaşma kültürünü büyütmeyi amaçlayan merkezin gönüllere dokunan birçok projeye ev sahipliği yapacağını ifade etti.

“ERDEMLİ HALKI YARDIMLAŞMADA ÖRNEK OLUYOR”

Açılış programında konuşan Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, ilçede yardımlaşma kültürünün güçlü olduğunu belirterek merkezin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.

Tetikoğlu, “Erdemli halkına, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Erdemli halkı yardım ve dayanışma konusunda her zaman örnek bir duruş sergiliyor. İnsanlarımız hayır söz konusu olduğunda desteklerini hiçbir zaman esirgemiyor. Bu tesisimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programda sosyal yardımlaşmanın toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

BAŞKAN KARA: “BUGÜN SADECE BİR BİNA AÇMIYORUZ”

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ise konuşmasında sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Kara, “Bugün burada sadece bir bina açılışı yapmıyoruz. Paylaşmanın ve dayanışmanın merkezi olacak Limon Çiçeği’nin yeni hizmet ofisini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Erdemli’de üretken belediyeciliği sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Yeni merkezin ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunacağını belirten Kara, belediyenin sosyal projelerinin artarak süreceğini ifade etti.

ERDEMLİ HİLAL KART UYGULAMASI BAŞLIYOR

Başkan Mustafa Kara, açılışta ilçede hayata geçirilecek “Erdemli Hilal Kart” uygulamasının detaylarını da paylaştı. Başvuruların 1 Haziran itibarıyla alınmaya başlanacağını belirten Kara, sistemin hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de yerel esnafa katkı sağlayacağını söyledi.

Hilal Kart’tan yararlanacak vatandaşların Erdemli’deki yerel işletmelerden alışveriş yapabileceğini ifade eden Kara, “Hem vatandaşımıza destek olacağız hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacağız” diye konuştu. Ayrıca mevcut hizmet binasının bulunduğu alanda, 0-15 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için “Minik Kalpler Kıyafet Evi” açılacağı da duyuruldu.

VATANDAŞLAR ALO 153 ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPABİLECEK

Erdemli Belediyesi yetkilileri, sosyal yardım hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların ALO 153 hattı üzerinden başvuru yapabileceğini açıkladı. Yeni merkezin sosyal dayanışmayı güçlendirmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha etkin destek sağlaması hedeflenirken, ilçede sosyal belediyecilik projelerinin önümüzdeki süreçte daha da yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Haber: Mehmet Güngördü

Erdemli Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Erdemli Belediyesi Erdemli’de sosyal dayanışmayı büyütecek merkez hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi
Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor Özel döneminde alınan ihraç kararları geçersiz oldu: Yarkadaş, Tekin ve Şimşek dönüyor
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı
Gazze’ye umut taşırken İsrail’in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da Gazze’ye umut taşırken İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri İstanbul’da
TFF, yaz transfer döneminin başlangıç tarihini açıkladı TFF, yaz transfer döneminin başlangıç tarihini açıkladı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak

15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:07:40. #7.13#
SON DAKİKA: Erdemli’de sosyal dayanışmayı büyütecek merkez hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.