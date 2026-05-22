Erdemli’de sosyal dayanışmayı büyütecek merkez hizmete açıldı

Erdemli Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezi’nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Dualarla gerçekleştirilen açılış programına protokol üyeleri, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Yeni merkez sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverlerin aynı çatı altında buluşturulması hedeflenirken, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin daha kapsamlı şekilde yürütüleceği belirtildi. Yetkililer, paylaşma kültürünü büyütmeyi amaçlayan merkezin gönüllere dokunan birçok projeye ev sahipliği yapacağını ifade etti.

“ERDEMLİ HALKI YARDIMLAŞMADA ÖRNEK OLUYOR”

Açılış programında konuşan Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, ilçede yardımlaşma kültürünün güçlü olduğunu belirterek merkezin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.

Tetikoğlu, “Erdemli halkına, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Erdemli halkı yardım ve dayanışma konusunda her zaman örnek bir duruş sergiliyor. İnsanlarımız hayır söz konusu olduğunda desteklerini hiçbir zaman esirgemiyor. Bu tesisimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programda sosyal yardımlaşmanın toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

BAŞKAN KARA: “BUGÜN SADECE BİR BİNA AÇMIYORUZ”

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ise konuşmasında sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Kara, “Bugün burada sadece bir bina açılışı yapmıyoruz. Paylaşmanın ve dayanışmanın merkezi olacak Limon Çiçeği’nin yeni hizmet ofisini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Erdemli’de üretken belediyeciliği sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Yeni merkezin ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunacağını belirten Kara, belediyenin sosyal projelerinin artarak süreceğini ifade etti.

ERDEMLİ HİLAL KART UYGULAMASI BAŞLIYOR

Başkan Mustafa Kara, açılışta ilçede hayata geçirilecek “Erdemli Hilal Kart” uygulamasının detaylarını da paylaştı. Başvuruların 1 Haziran itibarıyla alınmaya başlanacağını belirten Kara, sistemin hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de yerel esnafa katkı sağlayacağını söyledi.

Hilal Kart’tan yararlanacak vatandaşların Erdemli’deki yerel işletmelerden alışveriş yapabileceğini ifade eden Kara, “Hem vatandaşımıza destek olacağız hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacağız” diye konuştu. Ayrıca mevcut hizmet binasının bulunduğu alanda, 0-15 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için “Minik Kalpler Kıyafet Evi” açılacağı da duyuruldu.

VATANDAŞLAR ALO 153 ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPABİLECEK

Erdemli Belediyesi yetkilileri, sosyal yardım hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların ALO 153 hattı üzerinden başvuru yapabileceğini açıkladı. Yeni merkezin sosyal dayanışmayı güçlendirmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha etkin destek sağlaması hedeflenirken, ilçede sosyal belediyecilik projelerinin önümüzdeki süreçte daha da yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Haber: Mehmet Güngördü