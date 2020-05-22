Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına videokonferansla katıldı: (4) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına videokonferansla katıldı: (4)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs'ta sembolik bir ekiple Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapacaklarını belirterek, "Bu açılış, inanıyorum ki CHP zihniyetinin yine farklı bir görünümünü ortaya koyması bakımından çok ama çok önemli olacak.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına videokonferansla katıldı: (4), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs'ta sembolik bir ekiple Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapacaklarını belirterek, "Bu açılış, inanıyorum ki CHP zihniyetinin yine farklı bir görünümünü ortaya koyması bakımından çok ama çok önemli olacak." dedi.

Erdoğan, videokonferans yöntemiyle katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde uyduruk komisyonlarla dilediği kişileri memur olarak aldığını ifade etti.

Aynı şeyin Adalet Bakanlığında da yapıldığına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"O zamanki Adalet Bakanı'nın çok ilginç lafları var. 'Yani biz CHP'lileri almayacağız da MHP'lileri mi alacağız?' gibi dillere destan bir ifadesi var. Sayıştayı etkinleştirmekten söz ederken daha önce de denetime tabi olmayan kamu iktisadi kuruluşlarını, belediye şirketlerini, organizasyonları, fonları ve daha pek çok kurumu AK Parti'nin Sayıştay denetimine aldığını hiç söylemiyor. Bunu biz Sayıştay denetimine aldık. Daha açık bir ifadeyle ne söylediğinden, ne anlattığından haberi yok. Yine AK Parti döneminde en bağımsız dönemlerini yaşayan özerk kurullarla ilgili de tutarsız ifadeler kullanıyor. Bu zatın yargı bağımsızlığından ne anladığını, tıpkı 28 Şubat döneminde olduğu gibi hakim ve savcıların kendi zihniyetlerindeki cuntacılara selam durması olduğunu gayet iyi biliyoruz. Siyasi ahlak konusundaki tespitine öncelikle o dönemde devletin bir organı hüviyetinde olan ancak çok partili siyasi hayata geçişte artık başka bir konuma oturan CHP'nin uhdesindeki İş Bankası hisselerinin üzerine hala yatıyor olmasından başlaması gerekirdi."

"Onlar IMF'ye böyle bir ifade kullanamazlar"

"CHP'nin IMF sevdasının gerisindeyse Türkiye'yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet devrine döndürme özlemi vardır." diyen Erdoğan, iktidara geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun 23,5 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, bu borcu 2013 yılının Mayıs ayına kadar ödediklerini ve o defteri kapattıklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben IMF'nin başkanına, 'Siz bize siyasi noktada rol biçemezsiniz.' dedim. Bunu şu anda bir parti kurmuş olan zat da çok iyi bilir. O da yanımdaydı. Davos'ta bu görüşmeyi yaptık. 'Siz sadece gelirsiniz, borç alacak ilişkilerimizi incelersiniz ama bize siyasi rol biçemezsiniz.' Eğer dürüstse ahlaklıysa bunu kendisinin de itiraf etmesi gerekir ama onlar IMF'ye böyle bir ifade kullanamazlar. IMF'nin yöneticilerine karşı bunlar kalkıp da böyle bir duruş sergileyemezler. Şu anda bile bunlar hala 'IMF ile irtibatlarımızı sürdürmemiz gerekir.' diyorlar, 'IMF'den borç almamız gerekir.' diyorlar. Kendisi çok iyi bilir, IMF'nin bizden 5 milyar dolar borç istediğini çok iyi bilir. Biz güçlü olmasaydık onlar bizden bu borcu istemezlerdi. Peki, ben ne dedim. Kendisine 'Verin.' dedim. 'Verin. Bizden bugün borç alan yarın da bizden talimat alır.' Bunları hep konuştuk. Eğer dürüstseler, yalan konuşmazlarsa bunu itiraf ederler ama edemezler. Ülkemizde IMF defterini bir daha açmayacağımızı söylememe rağmen dışarıdan ve içeriden yapılan bunca tazyik ki bunların en önemli rolünü CHP biçiyor, sürekli bunu itiraf ediyor. Aldığımız kararın doğruluğunu da her şey gösteriyor. Ülkemizi IMF'nin boyunduruğuna sokmak için beyhude çabaladıklarını CHP'lilere bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

"Bu partinin derdi ülkeyi demokratikleştirmek değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar ki demokratikleşme hamlelerinin 2007 ve 2017'de olduğu gibi bir kısmının CHP'ye rağmen gerçekleştiğini dile getirerek, "2010 ve 2011'de olduğu gibi bir kısmı da CHP yüzünden akamete uğramıştır. Çünkü bu partinin derdi ülkeyi demokratikleştirmek değil milli iradeye rağmen yönetmektir. Bu zatın her hezeyanını teker teker cevaplamanın sizlerin ve milletimizin vaktini israfa gireceğini düşündüğüm için konuyu burada noktalıyorum. CHP'nin bize geçmişte yaşattığı buhranları hatırlatmış olması milletimizin bu partiyi niçin belirli bir çizginin üzerine çıkartmadığının da ifadesidir. Zaman zaman böyle hafıza tazelemelerine ihtiyaç oluyor. Başka hiçbir işe yaramıyorlarsa da Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu konuda gayet iyi olduğunu kabul etmemiz lazım." diye konuştu.

"Artık Yassıada olarak değil, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak anacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, arkalarında 18 yıllık hizmet müktesebatının, önlerinde de hayata geçirme azminde oldukları çok daha büyük hedeflerinin olduğunu anlatarak, "Bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak, Cumhur İttifakı olarak, Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Sizlerden 7. Olağan Kongre sürecimizi bu doğrultuda yeni bir şahlanışa, yeni bir dirilişe, yeni bir atılıma vesile kılmamıza destek vermenizi istiyorum." dedi.

Bu yılın 27 Mayıs'ının farklı olacağına dikkati çeken Erdoğan, "27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapacağız. Sembolik bir ekiple inşallah Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapacağız. Bu açılış, inanıyorum ki CHP zihniyetinin yine farklı bir görünümünü ortaya koyması bakımından çok ama çok önemli olacak. CHP zihniyetinin arkasında durduğu o zamanın yargısının nasıl oluyor da işte devrin başbakanını ve arkadaşlarını idam ettiklerini göstermesi bakımından çok önemli. Şimdi ise orayı çok farklı bir konuma taşıdık ve inşallah 27'sinde hem açılışını yapacağız ve böylece adını da artık Yassıada olarak değil, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak anacağız. Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine de teşekkür ediyorum. Çünkü yapımını onlar üstlendi. Dolayısıyla işletmesini de belli bir süre onlar yürütecekler. Böylece orada da yine adeta kamu-özel iş birliğiyle bu yatırımı yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

Pazar günü erişilecek Ramazan Bayramı tebrik eden Erdoğan, Allah'tan bu mübarek günler hürmetine milletiyle beraber tüm İslam aleminin esenliğe ve huzura kavuşmasını niyaz ettiğini dile getirerek, "Yine bu dualarla ya Rab, bizi bu koronavirüs belasından bir an önce kurtar. Ölenlere rahmet, hastalarımıza şifalar diliyorum. Bu süreçteki başarılarımızın artarak devamını diliyorum." diye konuştu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin dün açıldığını anımsatarak, ay sonuna kadar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Tedavi Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Tedavi Hastanesi'nin de açılışını yapacaklarını belirten Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un babası Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un adını verdikleri, Sultan Abdülhamid'in askerler için yaptırmış olduğu hastanenin de restorasyonun yapıldığını ve açılışını gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

(Bitti)

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 05:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına videokonferansla katıldı: (4) - Son Dakika

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