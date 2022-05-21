Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü! - Son Dakika
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Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!

21.05.2022 16:40

Erdoğan, teröre destek verdikleri gerekçesiyle NATO'ya üye olmalarını istemediği İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüşme yaptı. Erdoğan, İsveç'in terör örgütlerine yönelik desteğinin bitmesi ve savunma sanayii alanında Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini Andersson'a belirtti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak için yaptıkları başvuru dünyanın gündemine oturdu. Türkiye, teröre verdikleri destek nedeniyle iki ülkenin de üyeliklerine oylamada "hayır" oyu vereceğini açıkladı.

ERDOĞAN KARŞI ÇIKTI

Daha önce "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de iki ülkenin NATO üyeliklerine bir kez daha kapıyı kapattı. Erdoğan, "Başta Almanya olmak üzere İsveç'te Finlandiya'da her gün gösteri yapıyorlar. Gereğini yapmaya devam edeceğiz. Her şeyden önce bu terör örgütlerinin tüm belgeleri bizde olduğuna göre NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak böyle bir terör örgütünün alınmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

TERÖR VE SAVUNMA SANAYİİ KISITLAMALARININ ALTINI ÇİZDİ

Finlandiya ve İsveç'le beraber tüm dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca İsveç'in PKK ve örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaşan somut adımlar atmasını beklediklerini belirtti.

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