Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçamayacaksınız! Eren Abluka-2'de, Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve jandarma komando birliklerince J-İHA ve J- SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz. Kahraman evlatlarımıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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