Son Dakika Haberleri: Eren Erdem, cezaevinden tahliye edildi
Son Dakika Güncel Eren Erdem, cezaevinden tahliye edildi

Eren Erdem, cezaevinden tahliye edildi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, cezevinden tahliye edildi.

Eren Erdem, cezaevinden tahliye edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, cezevinden tahliye edildi.

Erdem, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin, kendisine verdiği cezayı uygun bularak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesini kararlaştırması sonrasında, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumlarından çıktı.

Erdem, cezaevine ait bir minibüsle getirildiği TEM Otoyolu kenarındaki bir dinlenme tesisinde, iki CHP'li tarafından karşılandı. CHP'liler Erdem'e bağlamasını verdi.

Burada açıklama yapan Erdem, " Türkiye'nin çoğulcu, katılımcı demokrasiyle, hürriyetle, adaletle buluşması için elimizden gelen mücadeleye siyasi, demokratik platformda devam edeceğiz." dedi.

Yargıtay sürecinin devam edeceğini aktaran Erdem, avukatlarının gerekli başvuruyu yapacaklarını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Eren Erdem, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu CHP'li Bekaroğlu'ndan metrodaki skandala tepki: Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var? EGM açıkladı: 612 araç trafikten men edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 02:31:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eren Erdem, cezaevinden tahliye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]