AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, bölgede hesap yapanların son NATO toplantısında kendilerini ifşa ettiğini vurgulayarak, "Fransa Cumhurbaşkanı niyetini açık açık ifade etti, ancak planları bozuldu. Masa başında hesap kuranlar, harita çizenler başarısız oldular" dedi.



Erkan Kandemir, bir dizi toplantılara katılmak üzere geldiği Mersin'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Kandemir'e, Mersin, Osmaniye, Antalya ve Hatay milletvekilleri ile il başkanları, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Teşkilat Başkan Yardımcıları Mustafa Köse ve Abdulkadir Özel eşlik etti. Burada AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile milletvekillerinin konuşmasının ardından partililere hitap eden Erkan Kandemir, Mersin'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Uzun bir Türkiye hikayesini birlikte gerçekleştirdiklerini kaydeden Kandemir, "Bu kadim çınar çokça saldırıya maruz kaldı. Eline baltayı alanlar zannettiler ki bu çınarı baltalayınca kökünü kurutur. Esasında zaman zaman bizi yaraladılar, bedelde ödettirdiler. Fakat bu çınarın kökleri sağlam. Biz kadim bir coğrafyada, kadim bir milletin torunlarıyız. Şunun şurasında henüz bir sene önce çok az ülkenin başı çıkabileceği bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldık. Ellerini ovuşturdular dolar 10 lira, 15 lira olacak dediler. İçerideki işbirlikçileri Türkiye'nin kaybını, kendi kazancı görenler heveslendiler, fakat hevesleri kursaklarında kaldı. Barış Pınarı Harekatıyla bölgede hesap yapanlar, işte son NATO toplantısında afişe ettiler kendilerini. Fransa Cumhurbaşkanı açık açık ifade etti artık niyetini. Bunlar 100 yıllık planlarında biz acaba orada bir terör devleti kurabilir miyiz yapmışlardı ama lider sağlam durdu, milletimiz sağlam durdu, Mehmetçiğimiz canı pahasına bir mücadele içerisine girdi ve planları bozuldu. Masa başında hesap kuranlar, harita çizenler başarısız oldular. Bu millet bir kere daha birliğini, beraberliğini, huzurunu muhafaza etti. Biz sağlam duracağız. Çok az liderin bu kadar cesur ve kararlı duruşuyla bu olabilirdi" diye konuştu.



"Kongre sürecimizi düğüne çevireceğiz"



Şimdi yeni bir sayfa aradıklarını kaydeden Kandemir, "O karanlık gecelerin sabahlarını hatırlayalım. Daha çok değil vesayetin bileğini bükeli, millete bedel ödetenleri alt edeli çok zaman olmadı. Baş örtüsü ile mücadelemizde galip geleli henüz 5-6 seneli oldu. Çukur eylemleriyle millete tuzak kuranlara ders vereli 3-4 sene oldu. Her anımızla bir kahramanlık mücadelesine şahitlik ettik. Mücadele ve sizlerin gayret, desteğiyle vesayeti bir daha geri dönmeyecek şekilde kendi mağarasına, mezarına gömdük. Sizinle beraber başardık, başarmaya devam edeceğiz. Şimdi kongrelerimiz başlıyor. Hep birlikte el ele vereceğiz. Dokundukları her şeyi zehirleyen, bulaştıkları her şeyi kirletenlere karşı biz temiz yüreğimizle, ideallerimizle, daha güçlü ve özgür Türkiye için, çocuklarımıza ve gençlerimize iş bulacağımız bir Türkiye için el ele vereceğiz. Kongre sürecimizi düğüne çevireceğiz. Gönül gönüle, el ele büyük Türkiye mücadelesini yapmaya devam edeceğiz. AK Parti teşkilatları seçimden seçime mücadele vermezler. Sizlere güveniyoruz. Mersin'de çok büyük bir şey başardınız. İşte bazı belediyelerimizi kazandık. Özellikle Akdeniz Belediyemize, belediye başkanımıza omuz vereceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN