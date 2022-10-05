Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek

05.10.2022 17:48
Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşme gerçekleştirecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşme gerçekleştirecek.

Armenpress'in haberine göre, Paşinyan; Aliyev, Macron ve Michel ile dörtlü görüşme yapacak.

Paşinyan, "Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak için Prag'a gidiyorum. Orada ben, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve AB Konseyi Başkanı arasında dörtlü bir görüşme planlanıyor. Hiçbir şey değişmezse bunlar esasen barış gündeminin genel tartışmasına uyan ana toplantılar olacak." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, daha sonra Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) gayriresmi zirvesine katılmak için Rusya'nın St. Petersburg kentine hareket edeceğini aktardı.

Toplantı 6 Ekim'de yapılacak

Çekya'nın başkenti Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantı 6 Ekim'de düzenlenecek.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

İlk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayımlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek - Son Dakika

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