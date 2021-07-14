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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:50

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını, stratejik üstünlüklerini Türkiye aleyhine çevirme çabası içerisinde olanların oyununa Kıbrıslı Türkler gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir çünkü arkamızda 85 milyonluk Türkiye...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını, stratejik üstünlüklerini Türkiye aleyhine çevirme çabası içerisinde olanların oyununa Kıbrıslı Türkler gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir çünkü arkamızda 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti var???????." dedi.

Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Kıbrıs Türk halkının, Anadolu'dan gelen destekle dik durup, kahramanca mücadele ederek bağımsızlığını kazandığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 20 Temmuz 1974'teki harekatta adaya çıktığını hatırlatan Tatar, "O gün, Kıbrıslı Türklerin tekrar bir doğum günüydü. Kıbrıslı Türklerin bağımsızlıklarına, özgürlüklerine, hürriyetlerine kavuştuğu çok önemli bir gündü. Esas itibarıyla Türkiye için de çok önemli bir gündü çünkü o günden bugüne, Doğu Akdeniz'de, buradan baktığımızda dağlarını gördüğümüz Kıbrıs'ta artık Kıbrıslı Türklerin de devleti, cumhuriyeti ve haliyle bağımsız, özgür ve hürriyet içerisinde yaşayabilme erdemine kavuşmuş bağımsız bir Kıbrıs Türk halkı var." ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC'nin bağımsızlığından itibaren ekonomi, sanayi, turizm gibi birçok alanda gelişmeye devam ettiğini belirterek, Türkiye ile iş birliği halinde Doğu Akdeniz'deki mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Kıbrıs'ta, uzun yıllardır "federasyon" temelli yapılan görüşmelerin amacının, Türkiye'nin adadan çekilmek zorunda bırakılması olduğunu belirten Tatar, "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını, stratejik üstünlüklerini Türkiye aleyhine çevirme çabası içerisinde olanların oyununa Kıbrıslı Türkler gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir çünkü arkamızda 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti var." diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve özgür yaşayabilmesi için egemenliklerinin tanınması gerektiğini aktararak, "Egemen olduğumuzda her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile istediğimiz gibi iş birliği ve anlaşmalar yapmak suretiyle aramızdaki bağların pekişmesi, iletişim ve ulaşım dünyasında münasebetlerimizin daha da arttırılması, haliyle daha güçlü bir KKTC ve Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızın korunması bakımından bütün bunları başarabilmemiz elbette bizlerin en doğal hakkıdır. En doğrusudur. Böyle de olacaktır." dedi.

"Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabilmesi için iki tarafın buna onay vermesi lazım"

Birleşmiş Milletler'in (BM) çağrısı üzerine 27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılan görüşmelerde, Kıbrıs'ta federasyon defterinin kapandığını ve iki ayrı devletin bağımsız ve iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceğini belirttiklerini anlatan Tatar, "Karşıdan itiraz olabilir. Birleşmiş Milletler'in parametreleri iki toplumun federasyon gerektiğini söyleyebilirler ama Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabilmesi için iki tarafın buna onay vermesi lazım. Kıbrıs Türklerinin onay vermediği bir anlaşma olamayacağına göre, sonuna kadar bu siyaseti devam ettirmekte kararlıyız. Bu siyasetin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hükümeti bunu sık sık vurgulamaktadır. "diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin geçmişte çok acı çektiğini, mağdur olduklarını ve göç yaşamak zorunda kaldıklarını aktaran Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala ambargolar, izolasyonlar ve birtakım kısıtlamalarla gençlerimizi, insanlarımızı mağdur etmek suretiyle, baskı altında empoze ve dayatmayla bir çözüme zorlamak için birtakım oyunlar devam ediyor. Kıbrıslı Türkler, büyük Türkiye'nin uzantısıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir mücadeleyle bugünlere kadar gelmeyi başardık. Bugünden sonra da devletimizi yaşatmak, güçlendirmek için, bütün dünyaya şu anda yayılmış olan, Avustralya'da, İngiltere'de, Kanada'da ve Türkiye'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin devleti olan KKTC ilelebet yaşayacaktır. En büyük erdem olan devlet, cumhuriyet kurma ve haliyle bağımsızlık, özgürlük, namus, ulusal onur ve haysiyetini yakaladıktan sonra, herhalde kendi devletimizin ortadan kalkması ve bizi bir Rum Cumhuriyeti'ne dayatmak için yapılan girişimlere elbette 'hayır' demeye devam edeceğiz."

"Büyük bedeller ödeyerek bugünlere geldik"

Tatar, Kıbrıs şehitlerini rahmetle anıp gazilere şükran duyduklarını dile getirerek, "Büyük bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Hiçbir zaman geçmişi unutmamalıyız. Bundan sonraki süreçte, Türkiye ile ulusal menfaatlerimizin gerektiği gibi, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, devletimizi ve Doğu Akdeniz'de büyük bir Türk ulusunun evlatları ve neferleri olarak ulusal çıkarlarımızın korunması ve müdafaasında hareket etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, MHP Mersin milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Kıbrıs şehitlerinin yakınları ve gaziler ile vatandaşlar da törene katıldı.

Törende, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı bünyesinde görev yapan bir asker, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, bir öğrenci şiir okudu.

Tatar, programın ardından Kıbrıs şehitlerinin yakınları ve gazilerle Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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