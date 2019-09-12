Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.



Mehmet Can Yıldırım'ın (25) kullandığı 55 RN 099 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Bulgurçayır mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Can ile araçta bulunan baba Metin (49), anne Emine ve kardeşler Tuğba (18), Gülay (26), Büşra (16) ve Zehra Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede tedavileri devam eden yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ailenin, kızları Büşra Yıldırım'ı, Gümüşhane Üniversitesine kayıt ettirmek için Gaziantep'ten geldikleri öğrenildi.