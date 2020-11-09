Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

09.11.2020 10:22

- Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

- Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Erzincan'ın etrafını çevreleyen Munzur ve Esence Dağlarının yüksek kesimlerine kar yağdı. Kent merkezi ve yerleşim yerlerinde etkili olmayan kar, dağlarda güzel manzaralar oluşturdu. Karla birlikte hava sıcaklığında da iyice düşüş yaşandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu'nun genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Ardahan'da eksi 6, Kars ve Erzurum'da eksi 5, Ağrı'da eksi 4, Erzincan'da 2, Iğdır'da 1 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen sıcaklıklar; Erzincan ve Iğdır'da 16, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 12, Ağrı'da 13 derece olması öngörülüyor.

Öte yandan hava sıcaklığının iyice düştüğü Erzincan'da inşaat işçileri ateş yakarak güne başladı. Ateş başında ısınan işçiler, "Artık kış geldi. Havalar soğudu. Ateş yakıp ısınıp çalışıyoruz." dedi.

Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Erzincan, Esence, Munzur, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika


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