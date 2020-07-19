Erzurum Basını'nın gözünden 15 Temmuz - Son Dakika

Erzurum Basını'nın gözünden 15 Temmuz

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Erzurum Basını'nın Gözünden 15 Temmuz" isimli programa, ERVAK Başkanı Erdal Güzel'in yanı sıra Erzurumlu gazeteci ve Yazarlar Mehmet Şener, Sinan Özçaylak ve Onur Sağsöz konuk oldu.

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AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, daire başkanları ve vatandaşların katıldığı programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 15 Temmuz'da Erzurum'un ortaya koyduğu milli duruşa dikkat çekti. AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok da, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını ifade etti.

O dönem İçişleri Bakanlığı'nda Müsteşar olarak görev yaptığını ifade eden Parlamenter Altınok, "O gece Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti, aziz milletimizin dirayeti, kararlığı, imanı, inancı ve milli iradeye olan bağlılığıyla 15 Temmuz'da Demokrasi Destanı yazdık" şeklinde konuştu. Moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Mehmet Şener'in yaptığı programda birbirinden önemli mesajlar veren Başkan Sekmen, "Dini değerlerimizi, manevi zenginliklerimizi istismar etmek ve sömürmek suretiyle palazlanan bu şer yapılanması, hamdolsun milletimizin üstün feraseti ve cesareti sayesinde paramparça edildi" dedi.

Erzurum'da oluşan Türkiye fotoğrafı

Hain yapıyla mücadelenin dünden bugüne azalmadığını; tam tersine katlanarak arttığını dile getiren Sekmen, "Tabi, 15 Temmuz gecesinde ülkenin dört bir yanında ortaya koyulan milli bir duruş vardı; milli iradeye sahip çıkış vardı. Erzurum'da hainler kurşun atamadı, can alamadı belki ama altını hususen çizmek istiyorum ki; Erzurum'daki şahlanış aslında bir Türkiye fotoğrafı ortaya koydu. Düşünün ki; dakikalar içerisinde yüz binlerce insan Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı; egemenliğin ve milli iradesinin kayıtsız-şartsız yine bu millete ait olduğunu haykırdı. Türkiye genelindeki direniş de, zaten Erzurum'da oluşan bu atmosferin medya organlarına yansımasıyla birlikte güç kazandı. Hamdolsun, bu kadim memleket, bu erler ve Dadaşlar diyarı; tarih boyunca göstermekten hiçbir zaman geri durmadığı milli duruşunu, 15 Temmuz'da da bozmadı" diye konuştu.

Başkan Sekmen'den Erzurum vurgusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin bu şehirde atıldığını vurgulayan Başkan Sekmen, "Anadolu işgal altındayken, milli mücadele bu şehirden başlatıldı. Emperyalistlerin ülkemizi kendi aralarında pay etmek istedikleri bir dönemde, vatanın bölünmez bir bütün olduğu ve asla parçalanamayacağı yine bu şehirden haykırıldı. İzmir işgal edildiğinde, Türkiye'de ilk mitingin düzenlendiği şehir de, yine Erzurum oldu. Yani, tarihin her döneminde kahramanca bir duruş sergilemiş ve Cumhuriyet'i kurmuş olan bu şehir, 15 Temmuz'da da, aslında kurduğu Cumhuriyet'e bir nevi sahip çıktı. Aynı mesajı bir daha verdi. Aynı duruşu bir kez daha gösterdi. O yüzden ben hemen her platformda özellikle şu cümleyi çok sık kurarım: Erzurum demek, Türkiye demek, Türkiye demek, Erzurum demektir. Dolayısıyla Allah bu ülkeye, bu millete ve bu devlete zeval vermesin. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim, ülkemizi ve vatanımızı kaim kılsın inşallah" ifadelerini kullandı. Programda ERVAK Başkanı Erdal Güzel'le Erzurumlu gazeteci-yazarlar Mehmet Şener, Sinan Özçaylak ve Onur Sağsöz, 15 Temmuz izlenimlerini vatandaşlara aktardı. - ERZURUM

Türkiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 12:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum Basını'nın gözünden 15 Temmuz - Son Dakika

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