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Son Dakika Güncel Erzurum cam silerken 6'ncı kattan düşen genç kız öldü

Erzurum cam silerken 6'ncı kattan düşen genç kız öldü

8 dakika önce

Cam silerken 6'ncı kattan düşen genç kız öldüErzurum'da, üniversite mezunu Fatma Özgün (22), cam silmek için çıktığı 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.

Cam silerken 6'ncı kattan düşen genç kız öldü

Erzurum'da, üniversite mezunu Fatma Özgün (22), cam silmek için çıktığı 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, 15 Ekim saat 10.30 sıralarında Yakutiye ilçesinin Şelale Evler Semtindeki Onur Sitesi'nde meydana geldi. Başka bir şehre giden annesi döneceği için temizlik yapmaya başlayan Fatma Özgün, pencereye çıkarak camı silmek istedi. Ancak Özgün, dengesini kaybederek, 6'ncı kattan beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün saat 17.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Site görevlisi Ekrem Yalçın, Cam silerken düşen Fatma'yı ambulansla hastaneye kaldırdık. Altıncı kattan beton zemine düşmesi nedeniyle vücudundaki birçok kemik kırılmıştı. Hastaneye götürdüğümüzde doktorlar müdahale etti ama kurtulamadı. Fatma melek gibi bir kızdı. Annesi Ankara'dan gelecekti. O da ev temiz olsun diye temizlik yapmak istemiş. Camı silerken dengesini kaybedip, düşmüş. Hepimiz çok üzüldük diye konuştu.

Türkan- Paşabey Özgün çiftinin 4 kız çocuğundan en küçüğü olan, inşaat bölümü mezunu Fatma Özgün, Erzurum'un Uzundere ilçesinin Gölbaşı köyünde toprağa verildi.

Erzurum cam silerken 6'ncı kattan düşen genç kız öldü

Erzurum, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:29 Kaynak: DHA
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