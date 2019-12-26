Erzurum, mehmet akif ersoy'u unutmadı - Son Dakika
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Erzurum, mehmet akif ersoy'u unutmadı

6 saat önce

Erzurum, Mehmet Akif Ersoy'u unutmadıERZURUM'da, Kadim Şehir Erzurum Milli Şairini Unutmadı sloganıyla başlatılan etkinlikte, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası valisinden Erzurumspor taraftarına kadar her kesim tarafından okundu.

Erzurum, Mehmet Akif Ersoy'u unutmadı

ERZURUM'da, Kadim Şehir Erzurum Milli Şairini Unutmadı sloganıyla başlatılan etkinlikte, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası valisinden Erzurumspor taraftarına kadar her kesim tarafından okundu. Yayınlanan klip büyük beğeni topladı ve sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 83'üncü yıldönümünde ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Erzurum'da ise bu etkinlikler çerçevesinde, Kadim şehir Erzurum Milli Şairini Unutmadı sloganıyla bir klip çekildi. İstiklal Marşı'nın 10 kıtası protokol ve toplumun farklı kesimleri tarafından ferdi veya toplu halde seslendirildi. İstiklal Marşı'nın her bir kıtası; Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Emniyet Müdür Vekili Mustafa Doğrucan, merkez Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, merkez Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Feride Eda Çalıkuşu, İtfaiye personeli ve Erzurumspor taraftarlarınca okundu.

Klip yayımladığı sosyal medyada büyük beğeni topladı ve tıklanma rekoru kırıldı.

Erzurum, mehmet akif ersoy'u unutmadı

Mehmet Akif Ersoy, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:17 Kaynak: DHA
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