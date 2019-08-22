ERZURUM ŞEHİDİNİ GÖZYAŞLARI VE DUA İLE UĞURLADI-3 AKTUEL

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesinde dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 arkadaşıyla birlikte şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin (27), memleketi Erzurum'da gözyaşları ve dua ile son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 yaşındakı kızı Mira Esila'nın, Bak babam diyerek askerin taşıdığı fotoğrafta şehit babasını göstermesi cenazeye katılanları gözyaşlarına boğdu.

Silopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede 'Şehit GK Süleyman Tosun' adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin ile 2 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in acı haberi dün memleketi Erzurum'daki ailesine verildi.

6 GÜN SONRA KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in acı haberini eşi Ezgi Can Güntekin, İzmir'in Buca ilçesindeki baba evinde aldı. Ezgi Can Güntekin'in, eşi Muhammet Ferdi Güntekin'in göreve çıkmasıyla birlikte kızı Mira Esila'yı alarak İzmir'de oturan ailesinin yanına gittiği öğrenildi. Ezgi Can Güntekin, acı haberin ardından kızı Mira Esila ile birlikte Erzurum'a geldi. Şehit Güntekin'in 28 Ağustos'ta 3 yaşına girecek olan kızı Mira Esila'nın doğum gününü kutlamak için hazırlandığı öğrenildi. Şehit Güntekin'in ise kızından 3 gün sonra 31 Ağustos'ta 27 yaşına gireceği ortaya çıktı.

'AĞLAMAYIN, KİMSEYİ SEVİNDİRMEYİN'

Nesrin-Cemalettin Güntekin çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhamed Ferdi Güntek'in cenazesi dün gece uçakla Erzurum'a getirildi. Havalimanında törenle karşılanan şehit askerin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Mareşal Çakmak Hastanesi morguna konuldu. Sabah saatlerinde hastane morgundan alınan şehidin cenazesi Narmanlı Camii'ne getirildi. Şehidin naaşı getirildiği sırada annesi Nesrin, ağabeyi Berat Erdi, ablası Pınar, kız kardeşi Şeyda Nur ile eşi Ezgi Can Gültekin gözyaşlarını tutamadı. Uzun bir süre önce babasını kaybeden şehidin ailesi, tabuta sarılarak okşarken, kızı Mina Esila ise bir yakının kucağında etrafı izledi. Anne Nesrin Güntekin, tabutunu okşadığı tabutunun başında Senin kanın yerde kalmayacak dedi. Ağabeyi Berat Erdi Güntekin, Ağlamayın kimseyi sevindirmeyin dedi. Acılı ağabey Berat Erdi Güntekin, O benim oğlumdu, kardeşimdi, herşeyimdi. Vatan için Ferdi gider, Erdi gider, oğlum Yiğitalp gider ama vatan kalır diye konuştu. Şehidin kızı Mina Esila'nın babasının fotoğrafını gülümseyerek Bak babam diyerek dokunup göstermesi ise cenazeye katılanların yüreklerini dağladı.

MÜFTÜ SULA CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Vali Okay Memiş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, İbrahim Aydemir, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şehitin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Müftü Hasan Hüsnü Sula, kıldırdığı cenaze namazından sonra şehit asker için helallik istedi. Narmanlı Camii'nin bahçesini dolduran binlerce Erzurumlu 'helal olsun' dedi.

BERABER ÇALIŞTIK, BERABER DÖNDÜK

Cenaze namazı sonrası askerlerin omuzladığı şehit askerin bayrağa sarılı tabutunun altına giren ağabeyi Jandarma Uzman Çavuş Berat Erdi Güntekin, top arabasına kadar taşıdı. Geçen yıl Silopi'ye atanan kardeşinin yanına bu yıl tayini çıkan ve ev bakmak için Silopi'ye giden Erdi Güntekin, Beraber çalıştık, beraber döndük. Böyle mi olacaktı dedi. Şehit askerin dedesi Cazim Güntekin'i elinden tutan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Başkan Mehmet Sekmen, araçlarına alarak teselli etti.

Asker ve vatandaşların omuzunda top arabasına konan şehit askerin naşı, daha sonra cenaze aracına alındı. Binlerce vatandaş, şehit askeri son toprağa verileceği 20 kilometre uzaklıktaki Dumlu Mahallesi'e tekbirlerle uğurladı. Şehit Güntekin, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.