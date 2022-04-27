Erzurum Valisi Memiş, sanayici ve iş insanlarıyla iftarda buluştu Açıklaması - Son Dakika
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Erzurum Valisi Memiş, sanayici ve iş insanlarıyla iftarda buluştu Açıklaması

27.04.2022 00:12
Erzurum Valisi Memiş, sanayici ve iş insanlarıyla iftarda buluştu Açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Tek gayemiz Erzurum'a hizmet etmek ve sokakta gezen vatandaşımıza iş bulmak.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Tek gayemiz Erzurum'a hizmet etmek ve sokakta gezen vatandaşımıza iş bulmak. Devletin tek kuruşunu heba etmiyoruz. Yatırıma, istihdama harcıyoruz." dedi.

Vali Memiş, kentteki bir otelde 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimince düzenlenen iftar yemeğinde sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan Memiş, Erzurum'un turizm, tarım, hayvancılık ve sağlık yatırımlarında Türkiye ortalamasının üzerinde bir şehir olduğunu söyledi.

Kentte sanayileşmenin yeterince iyi seviyede olmadığını ve 2. OSB'nin zeminiyle ilgili bir problem yaşandığını aktaran Memiş, "Başta Erzurum milletvekilimiz Recep Akdağ ve diğer milletvekillerimizin sayesinde askeriyeye ait olan yeni bir yer devraldık, burada belediyemizle yapılan çalışma sonucunda 300'e yakın fabrikanın yapılacağı alan oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Memiş, kenti ekonomik ve sanayi anlamında ileriye götürmek adına büyük gayret içerisinde olduklarını dile getirdi.

Yeni yapılacak OSB için ön sözleşmeleri imzaladıklarını ve burada fabrika kurulumu için çok sayıda talep aldıklarını anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Sadece bir fabrika 50 dönüm yer istiyor ve artı 5 bin istihdam sözü veriyor. Biz, krizi fırsata çevireceğiz. Erzurum'u üreten bir kent yapmak istiyoruz. Tek gayemiz Erzurum'a hizmet etmek, sokakta gezen vatandaşımıza iş bulmak. Devletin tek kuruşunu heba etmiyoruz. Yatırıma, istihdama harcıyoruz. Biz temelini oluşturuyoruz, sanayicimizin fabrikasını kurup istihdama yönelmesinin önünü açıyoruz. Hep birlikte, sizlerle yolumuza devam edeceğiz."

"8 yılda 15 binin üzerinde istihdam sağladık"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de Erzurum Valisi Memiş ile şehrin iktisadi gelişimi için yoğun çaba içerisinde olduklarını belirterek, "Kentimizin nihai kalkınma hedefi istihdam ile doğru orantılıdır. 8 yılda 15 binin üzerinde istihdam sağladık. Bir istihdam ve sanat okulu olarak nitelendirilen Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi kurslarında sektörlere ara eleman yetiştiriyoruz. İş insanlarımızın bu kente yatırım yapmaları için her alanda her sektörde yoğun bir mücadelemiz var. "diye konuştu.

1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç da üretim ve istihdam adına her türlü taleplerine olumlu yanıt veren ve desteklerini esirgemeyen Vali Memiş ile Sekmen'e sanayiciler adına teşekkür etti.

İftar programına, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, gazeteciler, cemiyet başkanları, STK temsilcileri ve iş adamları katıldı.

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Okay Memiş, İstihdam, Erzurum, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Memiş, sanayici ve iş insanlarıyla iftarda buluştu Açıklaması - Son Dakika


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