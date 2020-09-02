Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti - Son Dakika

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Esed rejimi 31 Ağustos'ta da İsrail'in Şam 'ın güneyine hava saldırısı düzenlediğini iddia etmişti.

T4 üssünün bulunduğu bölgede rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları 'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarınca olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberde, İsrail uçaklarının saldırıyı Suriye, Irak ve Ürdün sınır üçgeninde yer alan Tenef bölgesinden gerçekleştirdiği ifade edildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ülkenin orta kesiminde yer alan Humus ilinin doğusundaki T4 askeri üssüne hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

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