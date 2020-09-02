Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti - Son Dakika

TEL Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin Humus kentindeki askeri üssüne hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ülkenin orta kesiminde yer alan Humus ilinin doğusundaki T4 askeri üssüne hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Haberde, İsrail uçaklarının saldırıyı Suriye, Irak ve Ürdün sınır üçgeninde yer alan Tenef bölgesinden gerçekleştirdiği ifade edildi.
İsrail makamlarınca olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
T4 üssünün bulunduğu bölgede rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
Esed rejimi 31 Ağustos'ta da İsrail'in Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediğini iddia etmişti.
İsrail ordusu, 4 Ağustos'ta Şam'ın güneyinde Esed rejimi ordusu hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 23:49 - Kaynak: AA
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