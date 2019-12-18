Eski Azerbaycan İçişleri Bakanı Cevanşir'in İstanbul'da katledildiği yere hatıra abidesi dikildi - Son Dakika

Eski Azerbaycan Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Behbud Han Cevanşir'in,1921'de Ermeni terörist tarafından katledildiği Pera Palace Otelinin önüne hatıra abidesi dikildi.

Azerbaycan'ın kuruluş sürecindeki en önemli devlet adamlarından biri olan ve İstanbul'da kaldığı Pera Palace Oteli'nin önünde Ermeni terörist Misak Torkakyan'ın 18 Temmuz 1921'de öldürdüğü Cevanşir'in hatırası, abideyle ölümsüzleştirildi.

Açılışa, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta'nın yanı sıra Cevanşir'in akrabaları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Etkinlikte konuşan Hacıyev, sözlerine abidenin dikilmesi için destek sunan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na teşekkür ederek başladı.

İlham Aliyev'in Azerbaycan'ın kuruluşunda büyük emekler veren devlet büyüklerini ebedileştirmek için başlattığı süreci devam ettirdiklerini belirten Hacıyev, "Cumhuriyetimizin kuruluşunu sağlayan liderlerin İstanbul'da vefat edenlerin hatıralarını ebedileştirmek için çalışıyoruz. Bu abide Haydar Aliyev'in 'Bir millet iki devlet' şiarına uygun olarak hayata geçirildi." diye konuştu.

Hacıyev, Beyoğlu'na her gün 2 milyon kadar turist geldiğini, abidenin bu açıdan çok önemli olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu abide Ermeni teröristlerin bugüne kadar Azerbaycan Türklerine karşı işledikleri cinayetlerin bir göstergesi daha olacaktır. Aynı zamanda bunu göstermek için İstanbul dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde Hocalı'yla bağlı etkinlikler yapıyoruz ki Ermenilerin yaptığı katliamlar daha iyi anlaşılsın. "

"Azerbaycan halkının yaşadığı acı bizim acımızdır"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da anıtın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin bir simgesi olduğunu söyledi.

Tarihin bir milletin hafızası olduğuna işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Azerbaycan halkının yaşadığı acı bizim acımızdır. Başta Karabağ olmak üzere Azerbaycan'da yaşananları hatırlamak ve unutturmamak önemli bir meziyettir. Kardeşimize yapılan bizi de üzer. Medeniyet anlayışımız budur. Gerek Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'la ilgili söyledikleri, gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki dostluk ve kardeşliğin, tek millet iki devlet anlayışının bir yansımasıdır. "