Eski belediye başkanını, seçimlerde HDP aleyhine çalıştığı için PKK'lı teröristler öldürmüş - Son Dakika

Eski belediye başkanını, seçimlerde HDP aleyhine çalıştığı için PKK'lı teröristler öldürmüş

20.11.2020 14:26
Eski belediye başkanını, seçimlerde HDP aleyhine çalıştığı için PKK'lı teröristler öldürmüş, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinin eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile veteriner oğlu Sinan Tekinalp'in, 2014 yerel seçimlerinde HDP aleyhine çalıştığı gerekçesiyle PKK tarafından infaz listesine alındığı, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sabri Dal ile iki terör örgütü PKK mensubunun...

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinin eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile veteriner oğlu Sinan Tekinalp'in, 2014 yerel seçimlerinde HDP aleyhine çalıştığı gerekçesiyle PKK tarafından infaz listesine alındığı, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sabri Dal ile iki terör örgütü PKK mensubunun öldürdüğü ortaya çıktı. Salih Tekinalp'in olaydan 4 ay önce de yaralandığı saldırıyı, yine aynı teröristlerin düzenlediği belirlendi.

CHP'den 1994 yılında Suruç Belediye Başkanı seçilen ve bölgedeki Dinay aşiretinin ileri gelenlerinden olan Salih Tekinalp, 19 Ekim 2014 tarihinde veteriner oğlu Sinan Tekinalp'in kullandığı 33 B 3254 plakalı otomobil ile Suruç'a dönerken Aligör Mahallesi yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu Salih Tekinalp ile oğlu Sinan yaşamını yitirdi. Çifte cinayetin aydınlatılması için jandarma tarafından 12 kişilik özel bir ekip kuruldu. Daha önce de silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Salih Tekinalp'in bu kez oğlu ile birlikte öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatan jandarma, yüzlerce kişinin bilgisine başvurdu. Jandarma ekipleri yaptığı araştırmada, 4 ay arayla 2 kez yapılan saldırının aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Ekipler, Salih Tekinalp'in son görüşmeleri ve ticari ilişkilerini mercek altına aldı.

ŞÜPHELİ CİZRE'DE YAKALANDIJandarma ekipleri gözaltına aldığı şüphelilerin ifadeleri ve ulaştığı yeni bilgilerin ardından Salih Tekinalp ile oğlunu öldüren silahı Cizre'de yaşayan Mehmet Dal'ın (34) ateşlediğini belirledi. Özel ekip bunun üzerine savcılık kararıyla Cizre'ye giderek şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakalayıp, Şanlıurfa'ya getirdi.İKİ SALDIRIYI DA YAPAN KİŞİYMİŞSorgulamasında suçunu itiraf eden Mehmet Dal, ilk saldırıda Salih Tekinalp'i vurduğunu ancak silahının tutukluk yapması nedeniyle öldüremediğini belirterek, "Irak'taki tanıdığım bazı kişiler ile Salih Tekinalp ticaret yapıyordu. Irak'takiler bana 'yarım kalan işi tamamla' diye haber saldı. Ben de Suruç'a gidip araştırma yaptım. Şanlıurfa'ya gittiklerini öğrenince otoyol çıkışında beklemeye başladım. Geldiklerini görünce tüfekle otomobile defalarca ateş ettim. Öldüklerini anlayınca da tarlalardan kaçarak izimi kaybettirdim" dediği öğrenildi. Mehmet Dal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya ilişkin 5 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden Mehmet Emin Elçi de yakalanıp tutuklandı.TERÖR ÖRGÜTÜ PKK INFAZ EMRI VERMIŞGüvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada, terör örgütü PKK'nın, 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde HDP'nin aleyhine çalıştığı, AK Parti yanlısı tutum sergilediği gerekçesiyle Salih Tekinalp'in öldürülmesi talimatını verdiği, bunun için de Sabri ve Mehmet Dal kardeşler ile Mehmet Emin Elçi'yi görevlendirdiği saptandı.YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDIOlayın faillerinden olan ve Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Salih Dal da Haziran 2020'de Şırnak'ta yurt dışına kaçmaya çalışırken emniyet ve MİT'in ortak çalışmasıyla yakalandı. Tutuklanan Dal'ın 2013'te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre ilçesinde şehit edilmesi ile birlikte birçok saldırının faili olduğu tespit edildi.

Mehmet ve Salih Dal kardeşler ile Mehmet Emin Elçi hakkında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 şüpheli, 29 Eylül 2020'de 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 2 yıl 6 aydan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.


Eski belediye başkanını, seçimlerde HDP aleyhine çalıştığı için PKK'lı teröristler öldürmüş
Eski belediye başkanını, seçimlerde HDP aleyhine çalıştığı için PKK'lı teröristler öldürmüş
Eski belediye başkanını, seçimlerde HDP aleyhine çalıştığı için PKK'lı teröristler öldürmüş
Eski belediye başkanını, seçimlerde HDP aleyhine çalıştığı için PKK'lı teröristler öldürmüş
Eski belediye başkanını, seçimlerde HDP aleyhine çalıştığı için PKK'lı teröristler öldürmüş
Eski belediye başkanını, seçimlerde HDP aleyhine çalıştığı için PKK'lı teröristler öldürmüş
Eski belediye başkanını, seçimlerde HDP aleyhine çalıştığı için PKK'lı teröristler öldürmüş

Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski belediye başkanını, seçimlerde HDP aleyhine çalıştığı için PKK'lı teröristler öldürmüş - Son Dakika


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