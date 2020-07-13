Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

- Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı Cenaze namazına Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ta katıldı Geçtiğimiz günlerde yaşadığı ani rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yuman Eski Çankaya Belediye Başkan Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı.

- Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

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Cenaze namazına Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ta katıldı

ANKARA - Geçtiğimiz günlerde yaşadığı ani rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yuman Eski Çankaya Belediye Başkan Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı.

1989-1999 yılları arasında iki dönem Çankaya Belediye Başkanlığı yapan ve mevcut başkan Alper Taşdelen'in de babası olan Doğan Taşdelen Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazı öncesinde ise Doğan Taşdelen için Cemevinde ve Çankaya Belediyesi'nde de tören düzenlendi.

Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li milletvekilleri Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve merhumun yakınları katıldı.

Nevzat Doğan, Taşdelen, Çankaya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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