Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı.



Bir süredir alzheimer tedavisi gören Prof. Dr. Mümtaz Soysal 90 yaşında Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetti. Bir dönem Dışişleri Bakanlığı yapan ve Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'den seçilen ilk ve son genel sekreteri unvanını taşıyan Soysal için öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Cami'nde tören düzenlendi. 1961 Anayasası'nın imza sahiplerinden biri olan Soysal'ın cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile çok sayıda seveni katıldı. Ayrıca aileden kızı Funda Soysal taziyeleri kabul etti. Soysal'ın tabutunu sırtlayan sevenleri onu son yolculuğuna alkışlarla uğurladı. 'Mümtaz Hoca'mız ölümsüzdür diye slogan atan yüzlerce kişi Soysal'a mezarlığa kadar eşlik etti. Soysal'ın cenazesi eşi Sevgi Soysal'ın kabrinin bulunduğu aile kabristanına Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.



"Denizleri çok severdi, denizde de yol yoktur"



Taziyeleri kabul ederken basın mensuplarına duygularını anlatan Soysal'ın kızı Funda Soysal, " Hepimizin başı sağolsun. Babam hayatı boyunca çok güzel mesajlar verdi. Çalışalım dimdik duralım babamın mesajı buydu. Babam çok güçlü iz bırakmış bir insan pusulamız denizleri de çok severdi. Denizde de yol yoktur ya özgürdü" diye konuştu.



"Bize analitik düşünmeyi öğretti"



Soysal'dan çok şey öğrendiğini belirten Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Bize analitik düşünmeyi öğretti. Doğru düşünmeyi öğretti. Demokrasiyi, insan haklarını öğretti. Biz 1968 kuşağı olarak saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL