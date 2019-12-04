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Eski HDP'li vekile PKK propagandasından hapis cezası

6 saat önce

Eski HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eski HDP'li vekile PKK propagandasından hapis cezası, System.String[]

Eski HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Irgat katılmazken, avukatı Kenan Maçoğlu hazır bulundu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Hürol Özcüre, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini belirterek, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Maçoğlu, savcılık mütalaasındaki ceza istemi talebine katılmadığını ifade ederek, Irgat hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Yapılan müzakere sonrası mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Irgat'ın "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

PKK'lı teröristler için düzenlenen etkinliğe katılmıştı

Eski Milletvekili Irgat, güvenlik güçlerinin 4 Ocak 2016'da Silopi'de düzenledikleri operasyonda silahlarıyla ölü ele geçirilen teröristler Seve Demir, Pakize Nayır ve Fatma Uyar için 5 Ocak 2018'de Şırnak'ta düzenlenen anma etkinliğine katılanlar arasında yer almıştı.

Irgat, 16 Ekim'de görülen duruşmada yaptığı savunmasında da anma etkinliğine gittiği kişilerin örgüt üyesi olup olmadığına yönelik bir mahkeme kararı olmadığını söylemiş ve PKK propagandası yapmadığını savunmuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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