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Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş kabri başında dualarla anıldı

13.02.2022 15:40
Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş kabri başında dualarla anıldı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, vefatının birinci yılında, kurucusu olduğu Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) tarafından mezarı başında anıldı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, vefatının birinci yılında, kurucusu olduğu Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) tarafından mezarı başında anıldı.

Fatih Camisi Haziresi'nde düzenlenen anma törenine WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, WALD Mütevelli Heyeti Başkanvekili Mustafa Ünal, Lübnan Dannieh Belediyeler Birliği ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı Mohamed Saadieh ile Topbaş'ın sevenleri katıldı.

WALD Yönetim Kurulu Başkanı Duman, anmada yaptığı açıklamada, Topbaş'ın, uluslararası görevleriyle İstanbul'daki yerel yönetim hareketini dünyaya taşıma konusunda çok önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi.

Topbaş'ın yaptığı liderliğin herkes tarafından onur ve gururla dile getirildiğini ifade eden Duman, şöyle devam etti:

"Nasıl İstanbul'da işin hakkını verdiyse uluslararası arenada da Kadir Topbaş bu işin hakkını fazlasıyla verdi. Türkiye'nin yerel yönetim noktasında geldiği aşamayı ve Orta Doğu, Batı Asya bölgesindeki tüm çalışmaları dünyaya taşımak suretiyle adeta bölgemizin bir temsilcisi görevini ifa etti. Vakfın ileri noktalara taşınmasında ve bugüne ulaşmasında da azami gayreti gösterdi. Hastanede tedavi gördüğü zamanda dahi bizzat arayarak vakıfla ilgili 'Herhangi bir sıkıntımız var mı?' diye sorarak, bu işin sürdürülebilirliği konusunda son derece hassas olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Vefat yıl dönümü dolayısıyla yapılan toplantılarda gördük ki Kadir Topbaş barış tohumları ekmiş, dostluk tohumları etrafında bırakmış."

WALD Mütevelli Heyeti Başkanvekili Ünal ise Topbaş'ın İstanbul'a bağlılığını ifade etmeye kelimelerin yetersiz kalacağını belirterek, onun şehre çok önemli eserler kazandırdığını kaydetti.

UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadieh de Kadir Topbaş'ın çalışmaları sayesinde teşkilatın çok iyi noktalara geldiğini kaydetti.

Saadieh, "Tabi hepiniz onun İstanbul için ne yaptığını biliyorsunuz. Ama o sadece İstanbul ve Türkiye için değil, bütün insanlık namına iyi şeyler yaptı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Topbaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

"İstanbul'a adanmış bir ömür Kadir Topbaş"

Prof. Dr. Recep Bozdoğan'ın kaleme aldığı, WALD yayınlarından çıkan "İstanbul'a adanmış bir ömür Kadir Topbaş" kitabı okuyucuyla buluşturuldu.

Kitapta, 3 defa seçildiği İBB Başkanlığından Dünya Yerel Yönetimler Birliği Başkanlığına kadar Topbaş'ın başarıları, İstanbul'da gerçekleştirdiği projeleri, uluslararası toplantılarda yaptığı konuşmalar ve özel arşivinden fotoğraflar yer alıyor.

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istanbul büyükşehir belediyesi, Yerel Yönetim, Kadir Topbaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika


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