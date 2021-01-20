Eski ÖSYM Başkanı Toker'in cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi - Son Dakika

Eski ÖSYM Başkanı Toker'in cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi

20.01.2021 14:25
Eski ÖSYM Başkanı Toker'in cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi, System.String[]

Hayatını kaybeden eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Fethi Toker'in cenazesi memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Fethi Toker'in cenazesi memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Yakınları ve ailesi tarafından naaşı Ankara'dan Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirilen Toker için aile mezarlığında cenaze namazı kılındı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve Belediye Başkanı Elif Köse, taziyeleri kabul eden Toker'in kardeşi Canan Toker'e başsağlığı diledi.

Toker daha sonra toprağa verildi.

Prof. Dr. Fethi Toker

25 Ekim 1932'de Safranbolu'da dünyaya gelen Toker, ilkokulu bu kentte, ortaokulu ise Kastamonu'da bitirdi. 1951 yılında Edirne İlköğretmen Okulundan, 1958 yılında da Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümünden mezun olan Toker, lisans eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile ABD'ye gitti.

New York'ta Teachers College'i, Columbia Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlayan ve master yapan Toker, 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi bursu ile yeniden ABD'ye giderek Kaliforniya Üniversitesinde psikoloji dalında doktorasını yaptı.

Toker, Türkiye ve ABD'de uzun süren bir eğitimin ardından Şanlıurfa'da ilkokul öğretmenliği, Malatya Akçadağ Öğretmen Okulunda meslek dersleri öğretmenliği yaptı.

1965-1969 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Test ve Araştırma Bürosunda uzman olarak çalışan Toker, daha sonra 6 yıl boyunca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde psikoloji ve sağlık eğitimi dersleri, aynı üniversitenin psikoloji bölümünde de endüstri psikolojisi dersleri okuttu.

1975-1983 yılları arasında ÖSYM'de yarı zamanlı olarak çalışmaya başlayan ve bu sırada araştırma bölüm başkanlığı da yapan Fethi Toker, 1983 yılından itibaren bu kurumun başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

Kurucu Başkan Prof. Dr. Altan Günalp'in vefatının ardından 1988 yılında ÖSYM Başkanlığı görevini üstlenen Fethi Toker, 1993 yılında kendi isteğiyle bu görevinden ayrıldı.

Başkanlıktan ayrılmasına rağmen kurumdan kopamayan ve 3 yıl boyunca danışmanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Fethi Toker, 1996 yılında yeniden ÖSYM Başkanlığına getirildi. 2002 yılında emekli olan bilim insanı Toker adına memleketi Safranbolu'da, Karabük Üniversitesi bünyesinde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Safranbolu, Karabük, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski ÖSYM Başkanı Toker'in cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi - Son Dakika


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