Eski TİSKİ hizmet binası İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi - Son Dakika

Arsin ilçesine bağlı Yeşilyalı Mahallesinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait eski idari hizmet binası, imzalanan protokolle İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyalı Mahallesi'nde bulunan eski TİSKİ hizmet binasının imzalanan protokolle İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edildiği belirtildi.

Protokol imza törenine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen ve diğer yetkililer katıldı.

Zorluoğlu, tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çok büyük çabalar verildiğini belirterek, salgınla çok iyi derecede mücadele eden illerin başında geldiklerini aktardı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ve sağlık çalışanlarının yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Zorluoğlu, göreve geldiklerinde Yeşilyalı Mahallesi'nde hizmet veren TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün merkeze taşınmasının ardından binanın, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesine karar verildiğini kaydetti.

Zorluoğlu, "Biz sizlere bu tür destekler verirken sizler de vatandaşlarımıza çok güzel hizmetler vermeye devam edeceksiniz. Allah hayırlı eylesin. O binada güzel hizmetler verilmesini nasip etsin. Bu süreçte birçok vatandaşımız, arkadaşımız vefat etti. Hastalıkla fedakarca mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımızı da rahmetle yad ederim. Tüm ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Usta da sağlık sisteminin Trabzon'da toparlanmaya ve desteğe ihtiyacı olan bir sistem olduğunu belirterek, binada, 112 Acil Servisi'nden Aile Sağlığı Merkezine ve bölgede kurulması düşünülen kalibrasyon merkezine kadar çeşitli hizmetlerin verileceğini aktardı.