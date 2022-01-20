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Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika

Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi

20.01.2022 13:53
Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi

Eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici, Esabil Saylak ve Kenan Karabeyeser'in, Hüseyin Kurtoğlu davasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) talimatıyla hareket ettikleri iddiasıyla Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici, Esabil Saylak ve Kenan Karabeyeser'in, Hüseyin Kurtoğlu davasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) talimatıyla hareket ettikleri iddiasıyla Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'ndaki duruşmada, başka suçtan tutuklu sanıklar Meran, Demirezici, Saylak ve Karabeyeser ile bulundukları cezaevinden video konferans bağlantısı kuruldu, müştekiler ve avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Esas hakkında savunma yapan Esabil Saylak, önceki aşamalarda yaptığı savunmaları tekrar ettiğini, bir önceki celse açıklanan mütalaayı ise kabul etmediğini dile getirdi.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığını ve ceza aldığını belirten Saylak, mevcut dosyada "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanmasının, mükerrer yargılama olduğunu ileri sürdü.

Atılı suçlamaları reddettiğini, Hüseyin Kurtoğlu davasında verdikleri kararın vicdani kanaatine göre olduğunu iddia eden Saylak, beraat talebinde bulundu.

Müzakere arasından sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, celse arasında dava dosyasına tanık beyanlarının geldiğini belirterek, bu tanıkların gelecek duruşmada dinlenilmesine karar verildiğini bildirdi.

Davanın görülmesine 17 Mart'ta devam edilecek.

Hüseyin Kurtoğlu davası

Silivri Cezaevi'nde bulunan bir tutukluya babasının ölümü üzerine verilen izni kullandırmadıkları gerekçesiyle o dönem Kurmay Albay olan Hüseyin Kurtoğlu ile görevi sırasında birlikte çalıştığı 5 personel hakkında 2011'de dava açılmıştı.

Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan sanıkları mahkum etmiş, sanıkların o dönem üyesi oldukları Yargıtay 14. Ceza Dairesi de kararı onamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde Hüseyin Kurtoğlu davası, FETÖ'nün kumpas davaları arasında gösterilmişti.

Fezlekelerde, FETÖ mensuplarının, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı döneminde MİT tırlarını durduran ve 2019'da "FETÖ üyeliği"nden mahkum olan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için Kurtoğlu'nun terfisine engel olmak istedikleri, bu nedenle Kurtoğlu hakkında suç uydurdukları ve mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları kaydedilmişti.

Davanın 25 Kasım 2021'deki duruşmasında açıklanan esas hakkındaki mütalaada sanıkların, "zincirleme biçimde görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapse mahkum edilmeleri talep edilmişti.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yüce Divan, Yargıtay, Anayasa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika
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