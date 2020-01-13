Eskişehir 19 yaşındaki lösemi hastası buğra için donör aranıyor - Son Dakika
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Eskişehir 19 yaşındaki lösemi hastası buğra için donör aranıyor

6 saat önce

19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyorESKİŞEHİR'de 5 ay önce lösemi teşhisi konulan 19 yaşındaki Buğra Kara için uygun donör aranıyor.

19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor

ESKİŞEHİR'de 5 ay önce lösemi teşhisi konulan 19 yaşındaki Buğra Kara için uygun donör aranıyor. Belediye çalışanı baba Murat Kara, sosyal medyada büyüyen kampanyaya Eskişehir'in yanı sıra bir çok ilden destek geldiğini ifade ederek, 'Tepebaşı Belediyesi'nde çalışıyorum, oradan izin alarak sosyal medyada da yayıldı. Bu dakikadan sonra çok arayanlar oldu. Bize grup grup gelip kan vereceklerini iletenler oldu. Hatta Eskişehir'in yanında Ankara, İstanbul, Artvin, Bolu, Samsun'dan telefonlar geldi' dedi.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Murat Kara'nın iki çocuğundan biri olan 19 yaşındaki Buğra Kara'ya 5 ay önce kol ve ayaklarındaki morarma şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Kliniği'nde kalan Buğra Kara için kemoterapi tedavisi başlatıldı. Baba Murat Kara hastalığının ilerlemesi ve ilik nakli ihtiyacı nedeniyle sosyal medya üzerinden kan ile donör kampanyası başlattı. Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören kampanyanın ilk gününde Eskişehir Kızılay Kan Merkezi'ne 30 kişi başvurarak kan örneği verip donör olmak istediğini söyledi.

Murat Kara, geçen Temmuz ayında oğlunun kol ve ayaktaki morarma nedeniyle hastaneye gittiklerinde lösemi teşhisi konulduğunu söyledi. Bu andan itibaren mücadeleye başladıklarını anlatan Kara, 'Geçen Temmuz ayının sonunda oğlumun böbreklerinde ağrı, kolda ve ayakta morarma, halsizlik oldu. Bizde böbrek ağrısı olunca Üroloji servisine gittik. Röntgen, MR çekildi, kan aldılar ve sonunda lösemi olduğu anlaşıldı. Ailemizde bu hastalık hiç olmadı, biz şok olduk. Kolay olmadı bizim için. Oğlum lösemi olduğunu çabuk kabullendi ve beni de rahatlattı. İlaçlar, kemoterapi derken bu zamana kadar geldik' dedi.

'ESKİŞEHİR DIŞINDAN DA DESTEK GELDİ'

Sosyal medya üzerinden yayılan kampanyada Eskişehir dışındaki bir çok ilden destek geldiğini kaydeden baba Kara, 'İnşallah bu bağışlardan bir sonuç çıkacak. Tepebaşı Belediyesi'nde çalışıyorum, oradan izin alarak sosyal medyada da yayıldı. Bu dakikadan sonra çok arayanlar oldu. Bize grup, grup gelip kan vereceklerini iletenler oldu. Hatta Eskişehir'in yanında Ankara, İstanbul, Artvin, Bolu, Samsun'dan telefonlar geldi. Toplu olarak Kızılay Kan Merkezi'ne giderek bağış için kan vereceklerini söylediler. Oğlumun şuandaki tedavi süreci ilik nakline doğru gittiği için bizde dünya taramasından uygun donör çıkmadığı için ilik nakli kampanyası düzenlemeye karar verdik. Bu kadar ilgi olacağını tahmin edemedik. Bizim kampanya başlangıcımız Buğra içindi, yalnız sadece onun için değil, Türkiye'de lösemi hastası varsa, birine yapılan bağışlar uyarsa bizde çok memnun oluruz. Bu konuda çok bilinçlenmemiz gerekiyor. Gelenler üç tüp kan verecekler, sonra donör olup olamayacağı belli olacak. Bizde 5 ay öncesine kadar hiç bu konuyu bilmiyorduk, oğlumun rahatsızlığı geçtiğinde de gönüllü olarak devam edeceğim. Verilen kanlar ve doku örnekleri sadece Buğra için değil, lösemi hastası olan diğer hastalar içinde geçerli. Çünkü hangi hastaya uyarsa, ona donör olabiliyor' diye konuştu. Yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gördüğünü anlatan Buğra Kara da ilik nakli kararı çıktığını belirterek şunları söyledi:

'Sizlerden donör olmanız ve Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan vermenizi rica ediyorum. Sloganımız 3 tüp kan, 1 can' destek veren herkese çok teşekkür ederim? dedi.

30 KİŞİ BAŞVURDU

Sosyal medyada kampanyadan haberdar olarak Eskişehir Kan Alma Merkezi'ne gelen 30 kişi kan bağında bulundu. Donör olmak istediğini söyeleyen bağışçılardan Gökçe Güneyoğlu ve Saniye Ezgi Sarıkaya, sadece Buğra için değil, tüm lösemi hastaları için gelip kan verdiklerini ve herkesi de kampanyaya destek olmanı gerektiğini söyledi.

Eskişehir 19 yaşındaki lösemi hastası buğra için donör aranıyor

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:16 Kaynak: DHA
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