ESKİŞEHİR'DE 1 MAYIS COŞKUSU - Son Dakika
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ESKİŞEHİR'DE 1 MAYIS COŞKUSU

01.05.2022 15:36

ESKİŞEHİR'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen programla kutlandı.

ESKİŞEHİR'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen programla kutlandı.

Eskişehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşle başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde buluşan sendika temsilcileri ve işçilerden oluşan yaklaşık 2 bin kişi, 6 kilometre yürüyerek Odunpazarı Meydanı'na geldi. Burada sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından işçiler, müzik eşliğinde halaylar çekerek eğlendi. Kutlamalara CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 1000 polis memuru kutlamalarda görev yaptı.

ESKİŞEHİR'DE 1 MAYIS COŞKUSU
ESKİŞEHİR'DE 1 MAYIS COŞKUSU
ESKİŞEHİR'DE 1 MAYIS COŞKUSU
ESKİŞEHİR'DE 1 MAYIS COŞKUSU

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Odunpazarı, Eskişehir, Sendika, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE 1 MAYIS COŞKUSU - Son Dakika


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