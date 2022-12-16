Babası ve annesi cezaevinde olan 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Babası ve annesi cezaevinde olan 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle 2 kişi gözaltına alındı

16.12.2022 17:47

Annesi ve babasının cezaevinde olması nedeniyle Eskişehir'de ikamet ettiği halası ve amcasının evinde bitkin halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili halası ve amcası gözaltına alındı.

Nur Elif T'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Ölen kız ile ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T'nin (12), amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti.

Babası ve annesi cezaevindeydi! 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 2 gözaltı

2 ERKEK ÇOCUĞU KORUMAYA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği, amca ve halayı gözaltına alarak emniyete götürdü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "çocuğa kötü muamele" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen 2 erkek çocuğu ise Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Babası ve annesi cezaevindeydi! 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 2 gözaltı

BABA VE ANNE CEZAEVİNDE

Baba Gökhan T. ve anne Sibel T'nin cezaevinde tutuklu bulundukları, bu nedenle çocukların velayetinin halalarında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Çağlar Yıldırım: Oysaki ben daha cocuktumm dünyam guzelliklerle doluydu benim ben size ne yaptım da hayattan koparacak kadar kin nefret kötülük vicdansizlik burumustu olmayan kalbinizi oysaki iyide kotuyude öğretecek sizsiniz bana sizi Allah'a şikayet edeceğim mm yalan dünyamı cehenneme cevirdiginiz için demistirr minik kız böyle şahsiyetlere vicdansizlara gün yüzü gostermiyeceksinn bu neyin kini bu neyin kafası ekmek su vermemek neyyy Cevap Yaz 28 3 Yayından Kaldır
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Minik Nur Elif'i öldüren, ağabeylerini ise aç bırakan hala ile amca adliyede Minik Nur Elif'i öldüren, ağabeylerini ise aç bırakan hala ile amca adliyede Eskişehir'de 6 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan hala adliyeye sevk edildi Eskişehir'de 6 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan hala adliyeye sevk edildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Araştırma, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babası ve annesi cezaevinde olan 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babası ve annesi cezaevinde olan 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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