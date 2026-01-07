Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde, 17 yaşındaki Mahmut S.K. ile babası Mehmet M.K., henüz kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce darbedildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

17 yaşındaki Mahmut S.K., iddiaya göre sırt ve kafa bölgesinden bıçkalandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Baba ve bıçaklanan oğlu ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun ilk belirlemelere göre hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

19 YAŞINDAKİ 3 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA

Polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından olayla ilgili yaşları 19 olan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Mahmut S.K. ile aralarında husumet olduğu öğrenildi.