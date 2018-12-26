Son Dakika Haberleri: Etü Rektörü Çakmak'a Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor

Etü Rektörü Çakmak'a Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor

8 dakika önce

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.

Etü Rektörü Çakmak'a Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor, System.String[]
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.

Prof. Dr. Bülent Çakmak, siyasi parti temsilcileri, yargı mensupları, üniversite rektörleri, STK başkanları ve birçok kamu kurum ve kuruluşu yöneticilerini tebrik ziyaretlerini kabul etmek üzere makamında ağırladı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın konukları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan, Eski Devlet Bakanı ve Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün, Akparti İl Başkanı M. Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Prof. Dr. Sezai Ercişli, Prof. Dr. Ayhan Çelik, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahit Erdem, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Bulut, Halkbank Bölge Müdürü Hanifi Özünal ve Erzurum İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Doç. Dr. Şendoğan Karagöz ve üyeleri bulundu.

Karşılıklı iyi dileklerin ifade edildiği ziyaretlerde Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak gerçekleştirilen nezaket ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Akademik kadromuzla, öğrencilerimizle ve tüm halkımızla birlikte el ele vererek Erzurum Teknik Üniversitesi'nin dünyanın sayılı üniversiteleri arasındaki yerini alması gayreti içerisinde olacağım." İfadelerini sözlerine ekledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:56 Kaynak: İHA

Rektör, Atatürk Üniversitesi, Güncel
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