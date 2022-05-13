Ev hanımı ve öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibi 19 Mayıs'a hazırlanıyor - Son Dakika
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Ev hanımı ve öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibi 19 Mayıs'a hazırlanıyor

13.05.2022 11:13
Ev hanımı ve öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibi 19 Mayıs'a hazırlanıyor

Sinop'ta ev hanımı ve öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sahne almaya hazırlanıyor.

Sinop'ta ev hanımı ve öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sahne almaya hazırlanıyor.

Atatürk İlkokulu yönetimince hayata geçirilen "Okul Öncesinde Aile Katılımı Projesi" kapsamında 5 ay kadar önce okulun anaokulu bölümünde öğrenim gören çocukların anneleri ile öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibi kuruldu.

Okulda Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Sinop İl Temsilcisi Emre Kiraz tarafından halk oyunları eğitimi verilen ekip, ilk gösterisini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sundu.

Yedi ev hanımı ve iki kadın öğretmenden oluşan, çeşitli yörelerin halk oyunlarını öğrenen ekip, talep üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da sahne almak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Halk oyunları ekibinde yer alan ev hanımlarından Beyhan Burçin Özipek, AA muhabirine, daha önce halk oyunlarıyla hiç ilgisi bulunmamasına rağmen gelen teklifi kabul ettiğini söyledi.

Eğitimlerin biraz zorlu, aynı zamanda eğlenceli geçtiğini dile getiren Özipek, "İlk önce 'Acaba yapabilir miyim?' dedim. Halk oyunu bana göre pek değil gibiydi. O süreçte, 'Olmasa çıkarım, en azından çocuklarım için deneyeyim' dedim. Denedik, çok güzel oldu. Şimdi 'İyi ki katılmışım' diyorum. Hem kendim hem de çocuklarım için bir şey yapmış oldum." ifadelerini kullandı.

Ev hanımı Özlem Türk Dönmez ise ilkokul yıllarında halk oyunları deneyimi yaşadığını ancak devamını getirmediğini anlatarak, "30 yaşından sonra böyle bir şeyin içinde olmak beni çok mutlu etti. Bu yaştan sonra da öğrenebiliyormuşum, onu anladım. Ekip olarak çok güzel bir enerji yakaladık. Onu da oyunumuza yansıttığımızı düşünüyorum." dedi.

"Yaptıklarını görünce kendilerine öz güven geldi"

Emre Kiraz ise gördükleri eğitimin ardından artık yarışmalara katılabilecek bir ekip haline dönüştüklerine işaret etti.

Daha önce hiç halk oyunu oynamamış kişilerde ilk başlarda "Yapabilir miyiz?' önyargısı bulunduğunu belirten Kiraz, "Fakat çalışmalarda yaptıklarını görünce kendilerine öz güven geldi. Bir şeyleri başardıklarını anlayınca bu verimi üst seviyeye çıkardılar. Daha önce hiç halk oyunları oynamamış annelerden çok güzel bir ekip çıktı." diye konuştu.

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Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Sinop, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ev hanımı ve öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibi 19 Mayıs'a hazırlanıyor - Son Dakika


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