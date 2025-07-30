Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'de barınma krizi giderek daha da şiddetlenirken, ev sahiplerinin kiracılardan talep ettiği belgeler, kamuoyunda büyük tepki topluyor. Sosyal medyada hızla yayılan son bir ilan, bu durumu gözler önüne serdi.

İSTEDİĞİ BELGELER ŞAŞKINLIK YARATTI

İnternette yayınlanan bir ilanda, bir ev sahibi potansiyel kiracıdan Findeks kredi notu raporu, önceki ev sahibinden alınmış iyi niyet mektubu, adli sicil kaydı ve güncel maaş bordrosu gibi belgeler talep etti. Bu talepler, kiracıların zorlu yaşam koşullarını daha da zorlaştıran, neredeyse banka kredisi şartlarını aratacak düzeyde. Sosyal medya kullanıcıları, ev sahiplerinin bu tür taleplerinin, barınma hakkını ihlal ettiğini belirterek, durumu sert bir şekilde eleştirdi.





SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İlanın sosyal medyada gündem olmasının ardından kullanıcılardan tepki yağdı. Kullanıcılardan gelen bazı yorumlar şu şekilde: "Birde haklı demişler çok şükür kendi evim var ama bu istenenler tamamen özgürlüğe aykırı şeyler asla isteyemez"