Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Emlak

Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu

Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu
30.07.2025 11:45
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Bir ev sahibi tarafından kiracıdan istenen belgeler sosyal medyada büyük tepki gördü. Ev sahibi; kiracıdan findeks risk raporu, önceki ev sahibinden iyi niyet mektubu, adli sicil kaydı ve maaş bordrosu istedi. Bu durum, ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkilerin ve kiracıların karşılaştığı zorlukların bir kez daha gündeme gelmesine sebep oldu.

Türkiye'de barınma krizi giderek daha da şiddetlenirken, ev sahiplerinin kiracılardan talep ettiği belgeler, kamuoyunda büyük tepki topluyor. Sosyal medyada hızla yayılan son bir ilan, bu durumu gözler önüne serdi.

İSTEDİĞİ BELGELER ŞAŞKINLIK YARATTI

İnternette yayınlanan bir ilanda, bir ev sahibi potansiyel kiracıdan Findeks kredi notu raporu, önceki ev sahibinden alınmış iyi niyet mektubu, adli sicil kaydı ve güncel maaş bordrosu gibi belgeler talep etti. Bu talepler, kiracıların zorlu yaşam koşullarını daha da zorlaştıran, neredeyse banka kredisi şartlarını aratacak düzeyde. Sosyal medya kullanıcıları, ev sahiplerinin bu tür taleplerinin, barınma hakkını ihlal ettiğini belirterek, durumu sert bir şekilde eleştirdi.


Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İlanın sosyal medyada gündem olmasının ardından kullanıcılardan tepki yağdı. Kullanıcılardan gelen bazı yorumlar şu şekilde: "Birde haklı demişler çok şükür kendi evim var ama bu istenenler tamamen özgürlüğe aykırı şeyler asla isteyemez"

Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu
Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu
Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu
Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu

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Son Dakika Emlak Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 06kTR99123:
    hiç bir belge isteme, iki ay kirayı düzenli ödesin ondan sonra yan çizsin, ondan sonra ev sahibi ne yapacak mahkeme mahkeme gezsin artık kiracıyı çıkartacağız diye, eğer kiracı dürüstse o belgeleri zaten verir sorun etmez. 46 13 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    Ya kütüğüne kaydedecektir ya da sigortalı işe başlatacaktır. Kötü düşünmeyin 27 17 Yanıtla
  • fatih_aktas54:
    iyce insanlık ölüyor 22 16 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    Adamın kendi evi bankalar 3 kuruş kredi verirken belge istiyorda ev sahibi isteyince neden garip geliyor.Ettafta o kadar mikrop kiracılar var adamın milyonluk evine konuyor çıkmıyorda adam gibi kirasını da vermiyor.Ev sahibi o evi alabilmek için belki ömrünü harcadı. 26 4 Yanıtla
  • lutfi erkoç:
    iki yönlü bakmak lazım ev sahibi değilim ama bazı kiracilarda hakediyor evin içine sicip bir gecede ortadan kayboluyor 24 3 Yanıtla
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