EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN HDP'Lİ GÜZEL'E TEPKİ: OĞLUMUN HAKKI SENDEN SORULUR - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, 8 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Milletvekili Semra Güzel'e tepki göstererek, "Bu hak sizden sorulur, Fatih Demir'in hakkı senden sorulur" dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. 864 gündür sürdürülen nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinden 2014 yılında kaçırılan oğlu için Fatih için nöbet tutan Abdullah Demir, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e tepki gösterdi.

Oğlunun 17 yaşında kaçırıldığını belirten Demir, "Diyarbakır HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e sesleniyorum; gidip PKK'lıyla birlikte fotoğraf çekiyorsun. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Sen Abdullah Demir'i niye görmüyorsun? Benim çocuğumu götürüp dağa mahkum ediyorsun sonra da gidip PKK'lı ile fotoğraf çekiyorsun. Bugün de Meclis'te milletvekilisiniz. Bu hak sizden sorulur, Fatih Demir'in hakkı senden sorulur. Nasıl ki ciğerimizi yaktınız, Allah da sizin ciğerinizi yaksın. Buradan herkese sesleniyorum; artık bizi görün. Oğluma da sesleniyorum; kaç gel, Türk adaletine teslim ol. Bak 33 çocuk geldi, devlet hiçbirine kelepçe vurmadan anne- babalarına teslim etti. Bize de bu sevinci yaşat. Seni kandırıp götürmüşler. Gel ana ocağına, bu hasret bitsin. Bak 2,5 yıl geçti, buradayız. Bunlar bizi görmüyor. Sizi nasıl oraya mahkum ettilerse bizi de buraya mahkum ettiler" diye konuştu.