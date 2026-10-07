Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme Belediyesine yönelik soruşturmanın, belediyeye ait bazı evrakların temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarıyla derinleştiği ortaya çıktı. Jandarmanın suçüstü yaptığı olayın ardından düzenlenen operasyonda İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınırken, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz da gözaltına alındı.

Çeşme Belediyesine yönelik soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri ortaya çıktı. Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin evrakların yakıldığı sırada yaptığı suçüstü müdahalesi görüntülere yansıdı.

İHBAR 5 EKİM'DE GELDİ

5 Ekim 2026'da Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönünde ihbar alındı.

İhbar üzerine harekete geçen Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evrakların imha edilmeye çalışıldığı sırada suçüstü yaptı. O anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı

EVRAKLARIN YAKILMASIYLA İLGİLİ TALİMAT ARAŞTIRILDI

Olayın ardından yürütülen araştırmalarda, evrakların imha edilmesine ilişkin talimatın Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği yönünde tespitlerde bulunuldu.

Sağlamer hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ile "suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından devam eden bir soruşturmanın bulunduğu belirlendi.

Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı

DELİLLERİN KAYBOLMA İHTİMALİ ÜZERİNE OPERASYON KARARI

Başsavcılık bünyesinde yürütülen benzer nitelikteki soruşturma dosyalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, şüphelilerin söz konusu suçlara iştirak ettikleri yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Müdahale edilmemesi halinde delillerin kaybolabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 12 şüpheli hakkında operasyon kararı alındı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Ekim saat 06.30'da İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz Songül Yalçın, ÇEŞTUR Büro Memuru Aziz Metin, Büro Yönetim Elemanı Aydın Aydemir, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi Okan Aktaş, Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, işletme sahibi Yücel Güngör ile pansiyon sahibi Metin Akpınar yakalanarak gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit ile emlakçı Şahin Özer'e yönelik işlemlerin de sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in ise başka bir soruşturma kapsamında tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı

İMAR, FEN İŞLERİ VE EMLAK SÜREÇLERİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçleriyle bağlantılı olarak rüşvet, irtikap ve örgütlü şekilde hareket ettikleri yönündeki iddialar araştırılıyor. Resmi belgelerin usulsüz düzenlenmesi ve soruşturma açısından önem taşıyan evrakların imha edilmeye çalışılması da dosya kapsamında inceleniyor.

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Çeşme Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Çeşme BelediyesiCan DurmazOperasyonGüncelÇeşmeİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • cengiz.sahin3458 cengiz.sahin3458:
    tek temiz parti ak belediye de demekki biiir inceleseler neler çıkacak 0 1 Yanıtla
  • Nazım Arat Nazım Arat:
    Lal Denizli keyfine baksın, köpeğini layık gordu Çeşme halkını yönetmeye. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olaylı infazda yeni gelişme İdam sonrası hayatta kalan Pike’ın bilinci yerine geldi Olaylı infazda yeni gelişme! İdam sonrası hayatta kalan Pike'ın bilinci yerine geldi
AVM’de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı
Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Rusya’da veba alarmı ABD vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Arjantin’de tarihi veda Lionel Messi son kez formayı giydi Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev Mekke’de üs seçeneği masada Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
7 maçta sıfır katkı Galatasaray Sane’nin yerine yıldızını buldu 7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
10:32
Okan Buruk’tan radikal karar Bu sezon 2. kez olacak
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:01
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
10:00
7 maçta sıfır katkı Galatasaray Sane’nin yerine yıldızını buldu
7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu
09:41
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
09:11
Çeşme Belediyesi’ne operasyon Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
09:05
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev Mekke’de üs seçeneği masada
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada
08:59
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
08:52
Buraya kadarmış Güle güle Montella
Buraya kadarmış! Güle güle Montella
08:40
Arjantin’de tarihi veda Lionel Messi son kez formayı giydi
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi
08:39
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
08:21
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
08:00
Rusya’da veba alarmı ABD vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı
Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
07:16
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem Parasal sınırlar değişti
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti
06:56
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
06:28
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı
02:21
Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 10:44:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei