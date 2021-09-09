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Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti - Son Dakika

Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti

09.09.2021 13:23

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın belgeselini yaptı. Ayrıca Exxen, F.Bahçe'nin 103 gollü sezonu ve Pascal Nouma'nın da belgeselini hazırladı. Arda Turan'ın belgeseli ise sosyal medyada tepki çekti. Olumsuz yorumların sayısı bir hayli fazla.

Bir süredir konuşulan Arda Turan belgeseli, yarın Exxen'de izleyici karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, Fenerbahçe'nin 103 gollü sezonu ve Beşiktaşlı Pascal Nouma'nın da belgeselini yaptı. Ancak Arda için yapılan belgesele tepki yağdı.

Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti

"SİZ EFSANE GÖRMEMİŞSİNİZ"

Arda'nın belgeseli için paylaşılan gönderiye bırakılan, "Hastane basma videosu var mı?", "16 yaş ve üzeri için uygundur",

"Siz efsane görmemişsiniz? Hangi, Metin Oktay, Taffarel, Muslera varken Arda Turan kim?", "Milletin eşine asılma, silah çekme görüntüleri de olacak mı belgeselde?" yorumları dikkat çekti.

Arda'nın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e tepki yağıyor
Arda'nın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e tepki yağıyor
Arda'nın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e tepki yağıyor
Arda'nın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e tepki yağıyor
Arda'nın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e tepki yağıyor
Arda'nın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e tepki yağıyor
Arda'nın belgeselini yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e tepki yağıyor
Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti

Acun Ilıcalı, Pascal Nouma, Arda Turan, Exxen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti - Son Dakika
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