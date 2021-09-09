Bir süredir konuşulan Arda Turan belgeseli, yarın Exxen'de izleyici karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, Fenerbahçe'nin 103 gollü sezonu ve Beşiktaşlı Pascal Nouma'nın da belgeselini yaptı. Ancak Arda için yapılan belgesele tepki yağdı.
Arda'nın belgeseli için paylaşılan gönderiye bırakılan, "Hastane basma videosu var mı?", "16 yaş ve üzeri için uygundur",
"Siz efsane görmemişsiniz? Hangi, Metin Oktay, Taffarel, Muslera varken Arda Turan kim?", "Milletin eşine asılma, silah çekme görüntüleri de olacak mı belgeselde?" yorumları dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti - Son Dakika Spor