Eylül Bebek ve Dayısı Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)
1 saat önce
KARTAL'da çöken binada hayatını kaybedenler arasında bulunan 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve 16 yaşındaki dayısı Melih Aydın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
KARTAL'da çöken binada hayatını kaybedenler arasında bulunan 1,5 yaşındaki Eylül
Dervişoğlu ve 16 yaşındaki dayısı Melih Aydın
gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Zeytinlik
Ulu Camisinde düzenlenen törene Dervişoğlu ve Aydın Aileleri'nin yanı sıra, çöken binada yakınlarını kaybeden vatandaşlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar
da katıldı. Baba Kemal Aydın
, oğlu Melih Aydın ve torunu Eylül Dervişoğlu'nun tabutunun başında gözyaşlarıyla ağıt yaktı. 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu'nun babası da uzun süre tabuta sarılarak ağladı. Melih Aydın ve Eylül Dervişoğlu'nun cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Kartal
Mezarlığı'na defnedildi
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:06 Kaynak: DHA
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