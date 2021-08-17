Facebook ve Google: Denizaltı Kablo Sistemine Ortaklaşa Yatırım Yapıyor - Son Dakika

Google ve Facebook şirketlerinin yaptığı anlaşma çerçevecisinde, Asya-Pasifik bölgesindeki İnternet bağlantısını iyileştirmek için 2024'te yeni bir denizaltı kablo sisteminin geliştirilmesine katılacağı açıklandı.

Facebook, "Apricot" adlı bu altyapı projesinin, insanların artan geniş bant erişim ve 5G kablosuz bağlantı taleplerini karşılamaya yardımcı olmak için Japonya, Singapur, Tayvan, Guam, Filipinler ve Endonezya'yı birbirine bağlayacağını söyledi. Bu yılın mart ayında Facebok şirketi, iki Trans-Pasifik denizaltı kablosu Bifrost ve Echo'yu duyurdu. Çalışması yapılan bu denizaltı kablosunun Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısını birbirine bağlayacağı açıklandı.

Facebook ve Google: Denizaltı Kablo Sistemine Ortaklaşa Yatırım Yapıyor

Ancak Google firması bu projede yer almadı ve ikinci denizaltı koblo projesine katılmış oldu. Google bir blog yazısında, Echo ve Apricot'un, Google Cloud'un ve şirketin diğer dijital hizmetlerinin esnekliğini artıracak birbirini tamamlayan iki denizaltı sistemi olduğunu belirtti. Asya-Pasifik bölgesindeki bu yeni optik bağlantının ilk tasarım kapasitesi saniyede 190 megabiti aşıyor. İki Silikon Vadisi devi şirket, büyüme için en büyük potansiyele sahip alanlara, İnternet altyapısının inşası konusunda gerekli yatırım yapıyor. Google ayrıca geçen yıl 10 milyar dolarlık bir yatırım planını açıkladı. İkincisi, Hindistan'ın önümüzdeki 5 ile 7 yıl içinde dijitalleşme sürecini ilerletmesine yardımcı olacaklarını bildirdi.

ABD'li firmaların özellikle son dönemde Hindistan'a yatırım yapmasının altında yatan ana nedenlerden biri, Çin'e olan bağlılığı azaltarak üretimi Hindistan piyasasına kaydırmak olduğu söylendi.

Facebook: Afrika'da İnternet Ağını Geliştirecek, Denizaltı Kablo Projesini Başlattı

Bunun dışında Facebook'un Afrika çevresinde devasa bir denizaltı kablosu inşa ettiği bildirildi. Tamamlandığında, kıtanın 1,3 milyar nüfusundan daha fazlasını çevrimiçi hale getirebilecek.

Bu tür büyük projeler tek başına hayata geçirilmiyor. Facebook, China Mobile, Güney Afrika'dan MTN, Fransa'dan Orange ve İngiltere'den Vodafone gibi şirketlerle ve 2Africa adlı projede yerel ağ operatörleriyle ortaklık yapıyor.

Facebook, "2Africa, küresel ağ altyapısını genişletmek için devam eden çabalarımızın bir devamıdır" dedi. "Erişim, kapasite ve esneklik açısından sektöre öncülük eden birkaç denizaltı fiber optik kablo inşa etmek için tüm dünyadaki ortaklarla işbirliği yaptık." Şeklinde açıklama yaptı.

Nokia'nın sahip olduğu kablo sistemleri sağlayıcısı Alcatel Submarine Networks bu işten sorumludur. Yeni su altı kablo sistemi 37.000 kilometre uzunluğunda olacak. Facebook'un iddia ettiği gibi, kablo "neredeyse Dünya'nın çevresine eşit" olacak.

Tarafların hiçbiri herhangi bir yatırım detayını açıklamadı. Ancak bu denizaltı kablolarının Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'daki 23 ülkeyi birbirine bağlayacağını biliyoruz. Facebook, "bugün Afrika'ya hizmet veren tüm denizaltı kablolarının toplam ağ kapasitesinin yaklaşık üç katını sağlayacağını" belirtiyor.