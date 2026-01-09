Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu - Son Dakika
Yaşam

Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu

Haberin Videosunu İzleyin
Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis\'e sunuldu
09.01.2026 12:00  Güncelleme: 12:52
Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis\'e sunuldu
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, site aidatlarında fahiş artışların önüne geçmesi hedefleyen düzenlemenin Meclis'e sunulduğunu söyledi. Güler, "Aidat artırma yetkisinin kat malikleri kuruluna bırakılması suretiyle karar nisabını 5'te 4 yerine 3'te 2 olarak uyguluyoruz. Ve aidat yükseltilmesini mutlaka kat malikleri genel kuruluna bırakılmasını öneriyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı basın açıklamasında site aidatlarında fahiş artışların önüne geçmesini hedefleyen kanunun teklifinin Meclis'e sunulduğunu aktardı.

SİTE YÖNETİMLERİNE DÜZENLEME

Güler düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Özellikle son dönemlerde site yönetimlerinden veya kat maliklerinin vermiş olduğu kararların dışında yüksek aidatlara karşı şikayetlere yönelik bazı düzenlemeleri hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Kat mülkiyeti kanununda yapılan düzenlemelerle site ve apartman yönetimlerinde yaşanan keyfiliğe veya haksız taleplere son vermeyi amaçlıyoruz. Aidat artırma yetkisinin kat malikleri kuruluna bırakılması suretiyle özellikle malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda yönetim planlarının değiştirilmesinde yaşanan güçlükler de dikkate alınmak suretiyle karar nisabını 5'te 4 yerine 3'te 2 olarak uyguluyoruz. Ve aidat yükseltilmesi hususlarındamutlaka kat malikleri genel kuruluna bırakılmasını öneriyoruz"

KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI ZORUNLU OLACAK

Düzenlemede, yeni aidat tutarının kesinleşmesine ilişkin de yeni bir süreç öngörülüyor. Buna göre, aidat artışının belirlenmesinde en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu hale gelecek.

Toplantıda karar alınabilmesi için yüzde 50+1 çoğunluk aranacak. Bu çoğunluk sağlanamazsa, yapılacak ikinci toplantıda katılanların çoğunluğuyla karar alınabilecek.

MEVCUT UYGULAMADA SINIRLAMA BULUNMUYORDU

Mevcut durumda sitelerde aidat toplama yetkisi yönetim kurulunda olsa da aidat miktarının belirlenmesine ilişkin herhangi bir üst sınır bulunmuyordu. Belirlenen aidat tutarı site sakinlerine tebliğ edildikten sonra, 7 gün içinde yazılı itiraz yapılmazsa yeni tutar kesinleşiyordu.

SİTE YÖNETİM ŞİRKETLERİNE SIKI DENETİM

Yeni düzenleme yalnızca aidat artışlarını değil, site yönetim şirketlerinin işleyişini de kapsıyor. Buna göre yönetim şirketleri sıkı denetim altına alınacak, iş süreçleri yeniden tanımlanacak.

Şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek ve kayıt altına alınacak. Ayrıca temsilciler, tesis yöneticileri ve denetçilerin periyodik eğitimlere katılması zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından yetkilendirilecek denetçilerin ise şirketleri ve sundukları hizmetleri yılda en az bir kez denetlemesi planlanıyor.

Abdullah Güler, AK Parti

Son Dakika Yaşam Fahiş aidatlara 'dur' diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • erfa null erfa null:
    daha kolay zam yapacaklar yani 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu - Son Dakika
